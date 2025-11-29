Меню
А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим

29 ноября 2025 13:17
Кадр из фильма «Челюсти»

В сюжет были внесены изменения.

Полвека назад молодой Стивен Спилберг снял картину, которая навсегда изменила понятие летнего блокбастера. Съёмки «Челюстей» напоминали настоящую битву — актёры конфликтовали, лодки тонули вместе с дорогостоящей техникой, а график постоянно срывался.

Но именно эти неудачи помогли создать уникальную атмосферу: из-за технических проблем режиссёр сделал ставку не на показ акулы, а на нарастающее напряжение.

Любопытно, что многие зрители даже не догадываются: в основе сюжета лежит одноимённый роман. Правда, в книге история заканчивается совершенно иначе.

Идея фильма «Челюсти»

Задолго до появления культового фильма существовала реальная история, вдохновившая писателя Питера Бенчли. Всё началось с рыбака Фрэнка Мундуса, который в 1964 году поймал у побережья Лонг-Айленда гигантскую акулу весом более двух тонн.

Этот случай натолкнул Бенчли на создание образа одержимого охотника за акулами — капитана Квинта.

Когда роман «Челюсти» вышел в 1974 году, он мгновенно стал бестселлером. Но ещё до публикации голливудские продюсеры Ричард Занук и Дэвид Браун, получившие черновик рукописи, не раздумывая приобрели права на экранизацию за 150 тысяч долларов — по нынешним меркам это больше миллиона.

Их азарт полностью оправдался: фильм не только заработал огромные деньги, но и навсегда изменил представления людей об акулах, а заодно и правила летнего кинопроката, который до этого считался неудачным временем для релиза.

Кадр из фильма «Челюсти»

Отличия книги и фильма

Если сравнить книгу и фильм «Челюсти», становится ясно, почему экранизация стала такой успешной. Роман Питера Бенчли напоминает насыщенный, но немного перегруженный событиями сюжет — среди множества персонажей и линий иногда теряется главная интрига.

А вот картина Спилберга выстроена куда более чётко: здесь каждый образ работает на напряжение, а повествование не даёт зрителю передышки.

Судьбы героев в книге и фильме тоже различаются. В оригинале исследователь Хупер погибает в повреждённой клетке, становясь жертвой акулы. На экране же он остаётся жив, чтобы в финале поддерживать Броуди.

Даже кульминационная сцена выглядит иначе: в романе последний бой с хищником ведёт одержимый капитан Квинт, жертвующий собой ради победы. А в фильме решающий выстрел делает сам Броуди, что подчёркивает его превращение в настоящего героя.

Ранее портал «Киноафиша» писал еще про 3 летних хоррора про акул.

Фото: Кадры из фильма «Челюсти» (1975)
Светлана Левкина
