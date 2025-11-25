Меню
А ведь на экране это видно: Пикачу — это девочка или мальчик?

25 ноября 2025 17:00
Кадр из мультсериала «Покемон»

Все внимание на одну деталь.

Определить пол покемонов бывает непросто — даже у знаменитого Пикачу Эша долгое время не было чётких гендерных признаков. Всё прояснилось лишь в играх четвёртого поколения, где появились визуальные отличия.

Оказалось, самки Пикачу имеют V-образный вырез на кончике хвоста, а у самцов кончик хвоста полностью ровный. По этому признаку стало ясно — верный спутник Эша определённо мужского пола.

Кадр из мультсериала «Покемон»

Однажды Пикачу пришлось пойти на хитрость — на его хвосте появилась специальная накладка в форме сердечка. Этот маскарад помог ему выдать себя за девочку и успешно выполнить задание.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько сезонов у «Покемона» на самом деле.

Фото: Кадры из мультсериала «Покемон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
