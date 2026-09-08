А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал

Сцена битвы Гэндальфа с Балрогом — одна из самых запоминающихся во «Властелине колец». Волшебник падает вместе с чудовищем в бездну Мории, а спустя время возвращается уже в новом облике. На первый взгляд всё очевидно: Гэндальф победил Балрога, но действительно ли он убил его?

Проблема в том, что Гэндальф, Саруман, Саурон и Балрог относятся к одной природе существ — майар. Их материальная оболочка может быть уничтожена, но сам дух при этом не обязательно исчезает. Саурон не раз лишался тела и сумел восстановить себе новую форму, а Гэндальф после гибели в Мории вернулся уже как Гэндальф Белый.

Тогда возникает вопрос: почему после падения с вершины Балрог не смог сделать то же самое?

Дело в том, что майар, долго существовавшие в одном облике, со временем становились от него зависимы. Их дух всё сильнее связывался с выбранной физической формой, и после её уничтожения восстановиться было уже намного сложнее.

У Саурона была дополнительная связь с материальным миром — Кольцо Всевластия. У Балрога подобного предмета не было. Поэтому Гэндальф смог уничтожить его тело и лишить противника возможности продолжать существование в прежнем виде.

Даже если предположить, что дух Балрога мог когда-нибудь восстановиться, на это потребовались бы огромные промежутки времени, а новая форма, вероятно, уже не обладала бы прежней силой. В этом смысле его судьба похожа на участь Саурона после уничтожения Кольца и Сарумана после его падения.

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