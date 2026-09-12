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Киноафиша Статьи «А теперь — Горбатый» — с прищуром заявил Киану Ривз: в Сети представили, как «Место встречи изменить нельзя» пересняли в Голливуде

«А теперь — Горбатый» — с прищуром заявил Киану Ривз: в Сети представили, как «Место встречи изменить нельзя» пересняли в Голливуде

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Каст претерпел бы самые значительные изменения.

«Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина уже стало одним из самых известных советских детективов. За расследованием дела «Чёрной кошки» стоит не только криминальная история. Сериал показывает послевоенную Москву, где вместе существуют вчерашние фронтовики, беспризорники, преступники и люди, которым трудно вернуться к обычной жизни.

События происходят в 1945 году. В городе процветает чёрный рынок, на улицах хватает беспризорников, а криминальные группировки чувствуют себя достаточно уверенно.

Сотрудникам МУРа приходится искать банду «Чёрная кошка». В расследовании участвуют два совершенно разных человека — молодой и принципиальный Владимир Шарапов и опытный, жёсткий Глеб Жеглов.

А что было бы, если бы эту историю однажды решили переснять в Голливуде? В Сети попытались представить американскую версию знаменитого фильма.

Кого могли бы взять на главные роли

Если ориентироваться на привычные для американского кино приёмы, Шарапову могли бы подобрать совсем иной экранный образ. Автор Дзен-канала «Хомо люденс» предполагает, что роль могли бы отдать афроамериканскому актёру, превратив напарников в очередной экранный дуэт полицейских с разным происхождением.

С Жегловым ситуация была бы ещё интереснее. Для такого персонажа подошла бы крупная голливудская звезда. Среди возможных вариантов называют Киану Ривза или Роберта Дауни-младшего.

Кадр из фильма «Кто там»

Правда, в случае Дауни-младшим зрителям было бы трудно не вспоминать его знаменитого Шерлока Холмса, особенно если персонажу оставили бы привычную эксцентричность.

Каким получился бы Карп

На роль Карпа создатели американской версии, вероятно, пригласили бы актёра, хорошо знакомого зрителям по криминальным драмам. Например, подобный образ мог бы исполнить кто-то уровня Марлона Брандо — выбор, который сразу придал бы истории дополнительную гангстерскую окраску.

Также подходящим кандидатом выглядит Аль Пачино. Его опыт в ролях опасных и харизматичных персонажей вполне подошёл бы для такой истории. Фокса, напротив, могли бы сыграть не самые известные актёры, главное — внешнее сходство и способность передать его образ.

Что изменили бы в сюжете

Американский ремейк наверняка оказался бы заметно динамичнее оригинала. Сцену ограбления склада превратили бы в большую экшен-сцену с перестрелкой, взрывами и масштабными разрушениями.

Знаменитая «Астория», скорее всего, пострадала бы гораздо серьёзнее, а преследование Студера могло бы превратиться в полноценную погоню с разбитыми автомобилями и уничтоженными городскими объектами.

В результате от оригинала, конечно, осталось бы узнаваемое расследование, знакомые персонажи и основные события. Но сама атмосфера изменилась бы кардинально.

Голливудская версия, вероятно, сделала бы историю масштабнее, громче и зрелищнее. Но сила «Места встречи изменить нельзя» как раз в другом — в подробностях послевоенной Москвы, характерах героев и ощущении времени.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя», фильма «Кто там» (2015)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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