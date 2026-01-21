«А новый сезон когда?»: ожидание 5 сезона «Первого отдела» превращается в злость. Кажется, зрители уже на пределе

Пока ни одной точной даты, одни повторы по ТВ.

Зрители «Первого отдела» снова остались без ответа. Вместо новостей о пятом сезоне — анонс повторов старых серий. Формально все корректно, но на фоне затянувшегося молчания это только подлило масла в огонь. Комментарии под постом быстро показали: терпение аудитории на исходе.

Повторы вместо продолжения

Кинокомпания «Триикс Медиа» объявила, что с понедельника по четверг сериал показывают в эфире НТВ в 20:00. Для кого-то это повод пересмотреть любимые эпизоды, но для большинства — напоминание, что нового сезона до сих пор нет.

Ни дат, ни намеков, ничего. «А новый сезон когда?» — главный комментарий под публикацией. Он повторяется десятки раз и звучит уже не как любопытство, а как упрек. Зрители пишут, что устали ждать и чувствуют откровенное равнодушие со стороны канала и продюсеров.

Любовь к героям никуда не делась

При этом сериал по-прежнему смотрят. Михаила Шибанова называют главным персонажем, ради которого включают повторы, признаются в симпатии к актерскому дуэту и вспоминают сильные сезоны. Даже критика звучит не из ненависти, а из разочарования — потому что проект до сих пор важен.

Зрители не требуют трейлеров и громких обещаний. Им нужен честный ответ — будет продолжение или нет. Пока же повторы выглядят как уход от разговора. И именно это раздражает сильнее всего.

