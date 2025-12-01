Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении

А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении

1 декабря 2025 12:48
Кадр из мультсериала «Три кота»

Семья героев и так уже «многодетная».

Многие фанаты мультсериала «Три кота» с интересом обсуждают, появится ли когда-нибудь в дружной семье котят пополнение. И правда — почему бы нет?

Такое развитие сюжета могло бы принести в историю много нового: например, показать, как Коржик, Карамелька и Компот учатся быть старшими братом и сестрой, заботятся о малыше и даже немного ревнуют к родительскому вниманию. Это отличный повод для новых трогательных и смешных ситуаций, которые так близки и детям, и взрослым.

А еще можно было бы узнать, как папа Котя и мама Кисуля справляются с новыми хлопотами, не теряя своего обаяния и мудрости. Тем более, что аналогичный поворот уже произошел в зарубежном хите «Свинка Пеппа», с которым часто сравнивают «Трех котов». Там у родителей появился еще один малыш.

Пополнение в мультфильме «Три кота»

Как заявили создатели проекта, в семье Трёх Котов не планируется пополнение.

«У наших героев уже очень большая семья, в ней целых три котенка — Коржик, Карамелька и Компот. Им так нравится проводить время вместе: играть и узнавать новое об окружающем мире. А если станет скучно, то можно съездить в гости к братику Бублику!», — отметили представители в соцсетях.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Котята в мультфильме «Три кота»

В мультсериале «Три кота» гениально показано, что все дети — очень разные, и это нормально. Каждый из котят — это отдельный, узнаваемый детский характер, с которым легко ассоциировать себя или своего ребёнка.

Коржик — это неугомонный деятель и фантазёр. Он постоянно в движении, придумывает самые безумные идеи и учит не бояться пробовать новое. Его характер — про любопытство, энергию и иногда про излишнюю поспешность.

Карамелька — нежная, чуткая и немного робкая душа. Она обожает красоту, заботится обо всех и часто выступает голосом совести. Её характер показывает, что быть мягким, добрым и творческим — это большая сила.

Компот — маленький учёный и перфекционист. Он обожает факты, логику и порядок. Его находки часто помогают семье выйти из тупика. Его характер говорит о том, что ум, внимательность и любовь к знаниям — это круто.

Именно в столкновении и сочетании этих характеров рождаются все приключения и главные уроки сериала. Дети видят, что можно быть любым — шумным, тихим, умным или мечтательным — и всё равно оставаться любимым, важной частью семьи и хорошим другом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кады из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Читать дальше 1 декабря 2025
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде 36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде Читать дальше 29 ноября 2025
Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Читать дальше 29 ноября 2025
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Читать дальше 29 ноября 2025
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Читать дальше 28 ноября 2025
Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Читать дальше 28 ноября 2025
Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше