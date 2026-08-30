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Киноафиша Статьи А что, если бы Фродо вообще отказался? Спросили у ИИ, как можно было победить Саурона во «Властелине колец»

А что, если бы Фродо вообще отказался? Спросили у ИИ, как можно было победить Саурона во «Властелине колец»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Это была практически невыполнимая задача.

В финале «Властелина колец» судьба Средиземья буквально висела на волоске. Уже у самой цели Фродо не смог расстаться с Кольцом Всевластия, и только вмешательство Голлума спасло мир. Но что было бы, если бы Фродо вообще отказался нести Кольцо? Мы решили задать этот вопрос искусственному интеллекту — и некоторые ответы оказались неожиданными.

Вариант №1. Кольцо мог попытаться уничтожить Сэм

Самый очевидный кандидат — Сэм Гэмджи.

Он уже носил Кольцо во время путешествия и сумел добровольно вернуть его Фродо, что говорит о невероятной силе характера. Если бы Фродо отказался продолжать путь дальше, именно Сэм, вероятнее всего, попытался бы закончить миссию.

Но даже ИИ признает: у самой Роковой горы устоять перед властью Кольца было бы почти невозможно. Скорее всего, Сэм столкнулся бы с той же проблемой, что и Фродо.

Вариант №2. Гэндальф никогда бы не согласился

Кадр из фильма «Властелин колец»

Многие уверены, что самый могущественный герой мог просто взять Кольцо и уничтожить его.

На самом деле Толкин прямо объяснял, почему этого нельзя было делать.

Гэндальф опасался, что сможет победить Саурона... но сам станет новым Темным Властелином. Кольцо усиливало лучшие качества владельца, превращая желание творить добро в стремление к абсолютной власти.

Поэтому маг отказался даже прикасаться к нему.

Вариант №3. Орлы снова не помогли бы

Самый популярный вопрос среди поклонников — почему Орлы сразу не отнесли Кольцо в Мордор?

ИИ напоминает сразу несколько причин.

Во-первых, Мордор охраняли армии Саурона, назгулы на крылатых тварях и многочисленные наблюдатели.

Во-вторых, внезапная воздушная атака моментально привлекла бы внимание Темного Властелина.

А главное — Орлы никогда не были «службой доставки». Они вмешивались лишь в исключительных случаях и не участвовали в подобных миссиях.

Вариант №4. Арагорн мог выиграть время, но не войну

Кадр из фильма «Властелин колец»

Без похода Фродо у свободных народов оставался только один шанс — открытая война.

Именно поэтому Арагорн отвлекал взгляд Саурона, выступив к Черным вратам с небольшой армией.

Но ИИ считает, что без уничтожения Кольца эта битва была бы проиграна. Даже объединив силы людей, эльфов и гномов, победить Саурона в его полной силе было практически невозможно.

Победить Саурона без Фродо почти невозможно

Главный вывод оказался довольно простым.

Искусственный интеллект предлагает разные сценарии, но почти все они заканчиваются одинаково: без Хранителя Кольца надежды у Средиземья почти не оставалось.

И именно в этом заключается одна из главных идей Толкина. Судьбу мира решают не самые сильные воины и не великие волшебники, а маленький хоббит, который соглашается сделать то, на что не решился бы почти никто другой. Даже несмотря на то, что в последний момент он сам не смог отказаться от Кольца — победу все равно принесла цепочка событий, начавшаяся именно с его выбора.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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