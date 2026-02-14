Меню
А будет ли вообще 3 сезон Fallout? Подсчитали сроки, когда зрители смогут увидеть штат Колорадо

14 февраля 2026 10:00
Кадр из сериала Fallout

Даже геймеры не знают, что их ждет в новом сезоне.

Похоже, поклонникам Fallout снова придется запастись терпением. После завораживающего финала 2 сезона всем хочется узнать, что же будет дальше. И будет ли вообще третий сезон, а если будет, то когда?

На данный момент известно крайне мало — съемки третьего сезона рассчитывают начать летом 2026 года. Однако это лишь старт большого процесса. Учитывая объем постпродакшна и сложность проекта, наиболее реалистичный прогноз — конец 2027 года или даже 2028-й.

Новый сезон — новая территория

Финал второго сезона уже дал фанатам важную подсказку о будущем сериала. После Калифорнии и Невады история, вероятно, отправится в Колорадо — место, которое почти не показывали в играх основной серии.

Этот штат в мире Fallout пережил последствия Великой войны и стал ареной для опасных фракций. Там же находится загадочное убежище Vault 0 и президентский бункер, а значит, политических интриг и масштабных конфликтов может стать еще больше.

Особенно интригует линия Гуля. После двухсот лет поисков он узнает, что его семья, возможно, жива — и единственная зацепка ведет именно в Колорадо. Такой финал выглядит не завершением, а началом куда более личной и эмоциональной истории.

Почему ожидание может быть оправдано

Fallout — это сериал, где каждая деталь требует времени: от огромных декораций до сложных спецэффектов. Именно поэтому новые сезоны не появляются ежегодно, зато каждый раз выглядят как большое кинематографическое событие.

Да, ждать придется долго. Но если создатели сохранят прежний уровень напряжения, атмосферы и неожиданных поворотов, третье путешествие по Пустошам вполне может оказаться самым масштабным из всех.

А пока остается только строить теории и надеяться, что подготовка пройдет без задержек — ведь чем быстрее начнутся съемки, тем скорее мы снова услышим знакомый гул постапокалиптического мира.

Анастасия Луковникова
