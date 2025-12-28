А будет ли 2 сезон и когда? Что известно о продолжении сериала «Большая вода» на НТВ

«Большая вода» внезапно стала одним из тех сериалов НТВ, которые зрители досматривают не по привычке, а по-настоящему. Мрачная тайга, золото, коррупция и герой, который идет против системы, сделали проект заметным даже на фоне привычных криминальных драм. И сразу после финала возник логичный вопрос — когда же продолжение?

Будет ли второй сезон

Официального анонса от НТВ пока нет, но в индустрии сериал не считают закрытым. История Егора и таежного городка не выглядит законченной: слишком много нитей осталось оборванными, а конфликт с системой лишь обозначен, но не доведен до точки. Именно такие проекты обычно и получают второй шанс.

Если канал даст зеленый свет в ближайшие месяцы, производство займет как минимум год. Реалистичный ориентир — конец 2026 года или начало 2027-го. Для северных локаций, сложных съемок и большого количества натуры быстрее просто не получится.

О чем вообще эта история

«Большая вода» — это детектив о городе, где власть принадлежит не закону, а тем, кто контролирует нелегальную добычу золота. В эту среду попадает Егор — человек, который отказывается жить по местным правилам. Он идет против хозяина тайги, зная, что до него уже многие пытались и не выжили.

Именно поэтому сериал так цепляет: это не просто криминал, а история про выбор между страхом и совестью. Если второй сезон состоится, зрители наверняка снова окажутся в мире, где справедливость приходится вырывать силой.

