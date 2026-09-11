За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают

Релиз быстро затерялся в череде других новинок на родине.

В России выход этого мультфильма прошёл почти незаметно. Зато в Южной Корее отечественную анимацию встретили совсем иначе: зрители приходили на показы с большим интересом, а после сеансов устроили создателям настоящую овацию.

Речь идёт о «Снежной королеве 2: Перезаморозке» — продолжении российской сказки, которое неожиданно нашло свою аудиторию далеко за пределами страны.

Сюжет

Главным героем второй части снова становится Орм. На этот раз он мечтает прославиться и завоевать положение настоящего героя, а заодно рассчитывает получить трон. Ради этой цели тролль отправляется спасать принцессу Марибель.

Готовясь к походу, Орм сооружает себе необычные доспехи из кухонной утвари и собирает компанию троллей, которые храбростью тоже не отличаются. Разумеется, задуманная миссия быстро выходит из-под контроля.

Чтобы справиться с новыми испытаниями, героям снова приходится рассчитывать на Герду, Кая и их друзей. В мультфильме остаются привычные элементы сказки: заснеженные пейзажи, волшебство, шутки и приключения, рассчитанные на семейную аудиторию.

Детали

В 2014 году в российском прокате мультфильма не стал крупным событием. В Корее ситуация оказалась противоположной.

Уже за первые два дня предпрокатных показов картина заработала около $1,3 млн, а к январю её сборы достигли примерно $3 млн. Более 600 тысяч корейских зрителей посмотрели приключения тролля Орма, принцессы Марибель и героев, которым вновь приходится бороться с зимой.

Интересно, что оценки фильма не выглядят впечатляющими: на IMDb у него 5,8, а на «Кинопоиске» — 6,5. Но реакция корейской публики оказалась гораздо теплее. Зрителям понравились сказочная история, простоватый юмор и понятные каждому темы дружбы, приключений и борьбы со злом.

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