96% свежести на Rotten Tomatoes и год ожидания: звезда «Извне» Табита проболталась, когда выйдет 4 сезон

Каждый раз, когда в сериале «Извне» кто-то произносит «мы почти выбрались», зрители уже знают — не выбрались. С 2022 года этот мрачный триллер держит аудиторию в плену не хуже самих героев. И теперь, после третьего сезона, поклонники спрашивают только одно: когда, наконец, продолжение?

Ответ — не скоро. Каталина Сандино Морено, исполнительница роли Табиты, в интервью The Direct обрушила на фанатов ледяной душ:

«Я думаю, что он выйдет в следующем году. Конец этого года – слишком скоро, ведь мы закончим съемки где-то в ноябре. Так что не стоит надеяться на премьеру в этом году. Зато релиз в начале следующего кажется вполне вероятным».

Так что расслабьтесь — до начала 2026-го новых серий не будет.

Что дальше в ловушке

Сюжет всё тот же: маленький городок, из которого невозможно выбраться, и монстры, приходящие по ночам. Но с финалом третьего сезона история сделала шаг вперёд — герои наконец подошли к разгадке. Шоураннер Джефф Пинкнер говорит загадочно, но интригующе:

«С кульминацией третьего сезона мы во многом подошли к концу начала. В четвёртом сезоне начинается новое путешествие. Вернет ли это персонажей домой или погрузит в безжалостный кошмар?»

Почему стоит ждать

Пока создатели мучают зрителей паузой, сериал продолжает собирать высокие рейтинги — 96% на Rotten Tomatoes от критиков и 80% от зрителей. В актёрском составе — Хэролд Перрино, Рики Хе, Элизабет Сондерс и, конечно, Морено, которая теперь знает, каково это — жить в сериале, где даже выход на свободу превращается в новый виток кошмара.

Если верить актрисе, следующий сезон станет не просто продолжением, а перезапуском истории. И, возможно, в этот раз кто-то действительно выйдет из города. Хотя… в «Извне» даже надежда звучит как угроза.

