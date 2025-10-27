Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 96% свежести на Rotten Tomatoes и год ожидания: звезда «Извне» Табита проболталась, когда выйдет 4 сезон

96% свежести на Rotten Tomatoes и год ожидания: звезда «Извне» Табита проболталась, когда выйдет 4 сезон

27 октября 2025 20:04
Кадр из сериала «Извне»

Это будет не просто продолжение, а перезапуск истории.

Каждый раз, когда в сериале «Извне» кто-то произносит «мы почти выбрались», зрители уже знают — не выбрались. С 2022 года этот мрачный триллер держит аудиторию в плену не хуже самих героев. И теперь, после третьего сезона, поклонники спрашивают только одно: когда, наконец, продолжение?

Ответ — не скоро. Каталина Сандино Морено, исполнительница роли Табиты, в интервью The Direct обрушила на фанатов ледяной душ:

«Я думаю, что он выйдет в следующем году. Конец этого года – слишком скоро, ведь мы закончим съемки где-то в ноябре. Так что не стоит надеяться на премьеру в этом году. Зато релиз в начале следующего кажется вполне вероятным».

Так что расслабьтесь — до начала 2026-го новых серий не будет.

Кадр из сериала «Извне»

Что дальше в ловушке

Сюжет всё тот же: маленький городок, из которого невозможно выбраться, и монстры, приходящие по ночам. Но с финалом третьего сезона история сделала шаг вперёд — герои наконец подошли к разгадке. Шоураннер Джефф Пинкнер говорит загадочно, но интригующе:

«С кульминацией третьего сезона мы во многом подошли к концу начала. В четвёртом сезоне начинается новое путешествие. Вернет ли это персонажей домой или погрузит в безжалостный кошмар?»

Почему стоит ждать

Пока создатели мучают зрителей паузой, сериал продолжает собирать высокие рейтинги — 96% на Rotten Tomatoes от критиков и 80% от зрителей. В актёрском составе — Хэролд Перрино, Рики Хе, Элизабет Сондерс и, конечно, Морено, которая теперь знает, каково это — жить в сериале, где даже выход на свободу превращается в новый виток кошмара.

Если верить актрисе, следующий сезон станет не просто продолжением, а перезапуском истории. И, возможно, в этот раз кто-то действительно выйдет из города. Хотя… в «Извне» даже надежда звучит как угроза.

Ранее мы писали: Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место

Фото: Кадр из сериала «Извне»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На шаг ближе к премьере: дату выхода 4 сезона «Извне» держат в секрете до сих пор, но для фанатов есть и хорошие новости На шаг ближе к премьере: дату выхода 4 сезона «Извне» держат в секрете до сих пор, но для фанатов есть и хорошие новости Читать дальше 23 октября 2025
«Лучше умру»: перед премьерой «Франкенштейна» на Netflix Гильермо дель Торо объяснил, почему он против ИИ в фильмах «Лучше умру»: перед премьерой «Франкенштейна» на Netflix Гильермо дель Торо объяснил, почему он против ИИ в фильмах Читать дальше 27 октября 2025
«Поклонники Стивена Кинга должны быть довольны»: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил 78% на Rotten Tomatoes — критики вынесли приговор «Поклонники Стивена Кинга должны быть довольны»: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил 78% на Rotten Tomatoes — критики вынесли приговор Читать дальше 25 октября 2025
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Читать дальше 27 октября 2025
«Как такое пропустили — не знаю»: грим эпохи VHS, кариатурная игра и заимствования из всего подряд — зрители смеются над «Дракулой» Бессона «Как такое пропустили — не знаю»: грим эпохи VHS, кариатурная игра и заимствования из всего подряд — зрители смеются над «Дракулой» Бессона Читать дальше 27 октября 2025
«Уровень жути не подкачал»: критики поставили приквелу «Оно» 78% на «томатах», но зрители жалуются на затянутость (есть еще минусы) «Уровень жути не подкачал»: критики поставили приквелу «Оно» 78% на «томатах», но зрители жалуются на затянутость (есть еще минусы) Читать дальше 27 октября 2025
Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов Читать дальше 27 октября 2025
Этот сериал не зря сравнивают с «Озарком»: нашли 3 причины, почему стоит включить «Черного кролика» от Netflix прямо сейчас Этот сериал не зря сравнивают с «Озарком»: нашли 3 причины, почему стоит включить «Черного кролика» от Netflix прямо сейчас Читать дальше 27 октября 2025
Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше