96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix

Сериал от Netflix «Свой человек внутри» возвращается с новым делом и старым обаянием Теда Дэнсона. Второй сезон стартует 20 ноября — и зрители уже гадают: станет ли этот пенсионерский «детектив под прикрытием» ещё лучше, чем в первый раз? Или история про шпиона в доме престарелых исчерпала себя?

Пенсионер под прикрытием снова в деле

Во втором сезоне Чарльз получает новое задание: под видом пожилого обитателя пансионата он расследует пропажу старинного ожерелья. Казалось бы, просто курьёз, но за этим делом стоят куда более тёмные тайны.

Пожилой агент учится не только разоблачать преступников, но и мириться с собой. После смерти жены и чувства вины за то, что не сдержал обещания — не отправлять её в дом престарелых — это расследование становится для него почти искуплением.

Почему стоит ждать

Критики уже называют «Свой человек внутри» одним из самых добрых сериалов Netflix последних лет. На Rotten Tomatoes у него 96% положительных отзывов — зрители говорят, что впервые за долгое время «плакали и смеялись одновременно».

Актёр Тед Дэнсон, кажется, нашёл идеальную роль — старик, который притворяется агентом, но на деле просто учится жить заново.

Как всё началось

Проект вырос из чилийского документального фильма «Агент-крот», номинированного на «Оскар». Его идея — наблюдать за миром пожилых глазами тех, кто привык быть незаметным. Режиссёр Майкл Шур («Офис», «Бруклин 9-9») превратил этот сюжет в комедийный триллер, где под шутками о старости скрываются очень человеческие вопросы: о вине, одиночестве и надежде.

Во втором сезоне будет восемь эпизодов, и все они выйдут сразу — 20 ноября. А это значит, что впереди — восемь поводов вспомнить: иногда лучший агент — это тот, кто просто умеет слушать.

Читайте также: Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов».