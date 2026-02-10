96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком

Теперь не нужно томиться в ожидании.

Все серии «Фоллаута» уже вышли в хорошем качестве, и многие спрашивают, где смотреть продолжение. Повод есть: второй сезон незаметно дошел до финала, и теперь история доступна целиком.

Без пауз между эпизодами сюжет работает иначе — линии сходятся, детали получают смысл, напряжение держится до конца.

Середина сезона уводит героев глубже в Нью-Вегас, а к финалу ставки заметно растут. Люси, Гуль и Максимус оказываются в точке, где прошлое и правила Пустоши больше не дают простых решений. Смотреть это по серии в неделю было бы мучительно, подряд — логично.

Сейчас все восемь эпизодов второго сезона доступны полностью на Prime Video. Там же можно найти и первый сезон. Критики приняли продолжение уверенно: 96% на Rotten Tomatoes при 122 рецензиях и 73 из 100 на Metacritic по 22 обзорам. Уже объявлено продление на третий сезон, так что история не закрыта.

Если просмотр откладывался, момент удобный: сезон завершен, оценки высокие, а интрига держится до последней сцены. Это редкий случай, когда экранизация игры обсуждается как самостоятельный сериал.