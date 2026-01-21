Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части

95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части

21 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Почему студия сделала паузу, несмотря на восторг фанатов.

Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел с явной заявкой на перезапуск франшизы. Картина получила сильную реакцию зрителей и критиков, но с продолжением все оказалось не так просто.

Несмотря на разговоры внутри индустрии, официального анонса второй части пока нет. Но почему? И есть ли шанс на вторую часть?

Что задумывал режиссер

Режиссер Дэн Трахтенберг изначально рассматривал «Планету смерти» как часть большой идеи. В его планах была новая трилогия, куда уже входили «Добыча» и «Хищник: Убийца убийц».

При этом каждый фильм должен был быть самостоятельной историей, а не прямым продолжением предыдущего. Именно поэтому «Планета смерти» выглядит законченным фильмом, а не заделом под сиквел.

Касса против репутации

По оценкам критиков фильм получил 86% свежести, у зрителей показатель еще выше — примерно 95%. Но при бюджете около 101 млн долларов мировые сборы остановились в районе 180 млн.

Для студии это слишком скромный результат, чтобы без сомнений запускать прямое продолжение. В таких случаях решения принимают не по отзывам, а по цифрам.

Сейчас приоритетом студии считается «Ромулум 2», продюсером которого остается Феде Альварес. Этот проект выглядит финансово более надежным. Лишь после него может вернуться разговор о развитии линии «Хищника» — уже в более масштабном формате.

Куда все это может привести

Прямой второй части «Планеты смерти», скорее всего, не будет. Зато вероятность кроссовера с «Чужим» остается высокой. Появление корпорации Вейланд-Ютани внутри франшизы — прозрачный намек на будущую схватку. Если студия решится, следующим шагом станет именно она.

Пока «Хищник: Планета смерти» остается не началом серии, а элементом большой шахматной партии, где каждый ход просчитывают долго и без эмоций.

Писали также: Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Читать дальше 22 января 2026
52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой 52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой Читать дальше 21 января 2026
Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Читать дальше 21 января 2026
Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу Читать дальше 21 января 2026
Фильм за миллиарды, а глупая ошибка на виду: нашла киноляп в «Аватаре», который пропустили миллионы (фото) Фильм за миллиарды, а глупая ошибка на виду: нашла киноляп в «Аватаре», который пропустили миллионы (фото) Читать дальше 21 января 2026
10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара 10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара Читать дальше 20 января 2026
Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Читать дальше 20 января 2026
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Читать дальше 19 января 2026
Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Читать дальше 19 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше