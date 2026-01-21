95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части

Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел с явной заявкой на перезапуск франшизы. Картина получила сильную реакцию зрителей и критиков, но с продолжением все оказалось не так просто.

Несмотря на разговоры внутри индустрии, официального анонса второй части пока нет. Но почему? И есть ли шанс на вторую часть?

Что задумывал режиссер

Режиссер Дэн Трахтенберг изначально рассматривал «Планету смерти» как часть большой идеи. В его планах была новая трилогия, куда уже входили «Добыча» и «Хищник: Убийца убийц».

При этом каждый фильм должен был быть самостоятельной историей, а не прямым продолжением предыдущего. Именно поэтому «Планета смерти» выглядит законченным фильмом, а не заделом под сиквел.

Касса против репутации

По оценкам критиков фильм получил 86% свежести, у зрителей показатель еще выше — примерно 95%. Но при бюджете около 101 млн долларов мировые сборы остановились в районе 180 млн.

Для студии это слишком скромный результат, чтобы без сомнений запускать прямое продолжение. В таких случаях решения принимают не по отзывам, а по цифрам.

Сейчас приоритетом студии считается «Ромулум 2», продюсером которого остается Феде Альварес. Этот проект выглядит финансово более надежным. Лишь после него может вернуться разговор о развитии линии «Хищника» — уже в более масштабном формате.

Куда все это может привести

Прямой второй части «Планеты смерти», скорее всего, не будет. Зато вероятность кроссовера с «Чужим» остается высокой. Появление корпорации Вейланд-Ютани внутри франшизы — прозрачный намек на будущую схватку. Если студия решится, следующим шагом станет именно она.

Пока «Хищник: Планета смерти» остается не началом серии, а элементом большой шахматной партии, где каждый ход просчитывают долго и без эмоций.

