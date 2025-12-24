Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»

Хотя известно об этой планете крайне мало.

Хищники пугают зрителей уже много лет, но с какой планеты они прибыли? Официальной информации о Яутжа Прайм почти нет — лишь фрагменты из фильмов, анимации и комиксов. Но даже из этих обрывков вырисовывается куда более сложный и тревожный мир, чем просто «планета охотников».

Три солнца, редкая ночь и нестабильная орбита

Яутжа Прайм мы видели в «Чужие против Хищника: Реквием», «Хищник: Убийца убийц» и «Хищник: Пустоши». Планету освещают сразу три солнца, поэтому ночь здесь — редкость. У неё есть спутник и метеоритный пояс, что намекает на разрушенные луны и бурное прошлое.

Мало воды, много огня

Воды на планете немного — лишь отдельные озёра и нечто, похожее на море. Зато в изобилии лава. Причём лавовые потоки выглядят контролируемыми: есть версия, что хищники используют их как источник энергии, аналог земных электростанций. Планета сейсмически активна, вулканизм — часть повседневности.

Климат не один и тот же

Режиссёр Дэн Трахтенберг подтверждал: хищник из «Добычи» прибыл из более засушливого региона. А значит, есть и другие зоны — вероятно, влажные тропики, которые яутжа традиционно выбирают для охоты. Пока на экране показывали только пустоши, но планета явно разнообразнее.

Город, где не охотятся

На Яутжа Прайм существует как минимум один развитый город — условный Яутжа Сити. Судя по архитектуре и комментариям создателей, там живёт элита: учёные, инженеры, правящая верхушка. Оттуда вылетал ликвидатор Волк, а Беглец из фильма 2018 года вообще был представителем научной касты.

Аменги и украденная цивилизация

Статуи из «Хищник: Пустоши» принадлежат расе аменгов. Есть версия, что именно они поработили хищников и превратили их в гладиаторов. После восстания альфа-хищника Кайла яутжа унаследовали технологии и построили культуру, соединив охоту и чужое наследие.

Чудовища, гравитация и умирающий мир

Фауна планеты странная: существа с двумя хвостами, гигантские скелеты длиной до 100 метров. Возможно, когда-то Яутжа Прайм был более водным миром. Высокая гравитация объясняет и феноменальную силу хищников на Земле — у себя дома им просто тяжелее выживать.

Яутжа Прайм — не экзотический фон, а жёсткий, истощённый мир с кастовой системой и травмой рабства. И чем больше мы о нём узнаём, тем очевиднее: хищники — не хозяева своей истории, а её выжившие.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.