95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов

Мир снова говорит о ней — о мрачной готессе, что превращает даже академию с привидениями в место драмы, саспенса и ироничных танцев. После второго сезона фанаты гадают: вернётся ли Уэнсдей Аддамс, и когда? Изучили все факты, и вот что известно о третьем сезоне хита Netflix.

Что случилось во втором сезоне

Финал свежих серий оставил «Невермор» в разрухе и тайнах. Энид, лучшая подруга Уэнсдей, превратилась в Альфу и сбежала в лес, чтобы не причинить никому вреда. Директор академии оказался аферистом, которого обратили в камень. А бабушка Уэнсдей прятала в подвале родную дочь — ту самую Офелию Аддамс, которая, по надписи на стене, явно желает смерти своей племяннице.

Тайлер же, измученный потерей родителей, в финале встал на путь монстра и присоединился к стае Хайдов. Так что в третьем сезоне нас, похоже, ждёт настоящая охота — и не факт, что в ней Уэнсдей окажется на стороне света. Кстати, второй сезон "Уэнсдей" собрал 95,4 миллиона просмотров (742,3 млн часов).

Когда ждать продолжение

Netflix подтвердил: третий сезон будет. Но выход не раньше конца 2027 года. Производство сдвинули на весну 2026-го — долго, но не впустую. Создатели обещают, что каждая серия станет темнее и масштабнее, а сама история — глубже.

Если ориентироваться на график прошлых сезонов, релиз возможен осенью 2027-го или летом 2028-го.

Что будет дальше

Главные вопросы остаются открыты: где скрывается Энид, зачем бабушка прятала тётю Офелию и чем обернётся сделка Тайлера с таинственной мисс Капри. Школа «Невермор» переживает не лучшие времена, а судьба самой Уэнсдей — как всегда, балансирует между тьмой и справедливостью.

Это конец?

Нет. Netflix не планирует завершать сериал после третьего сезона. Изначально история задумывалась как четыре года в академии — по сезону на учебный год. После финала возможны спин-оффы: у вселенной Уэнсдей слишком много теней, чтобы поставить точку.

