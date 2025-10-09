Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14

От видений до пирокинеза — полный гид по тайным способностям учеников и преподавателей.

Академия Невермор — не просто школа для «особенных». Это мини-вселенная, где в одном коридоре соседствуют телепаты, оборотни, сирены и даже те, кто может управлять огнём или оживлять рисунки.

Второй сезон «Уэнсдей» не просто расширил границы мира — он показал, насколько опасными и трогательными могут быть силы тех, кого общество привыкло бояться.

Разбираем все 14 способностей изгоев — от классических до тех, что впервые появились во втором сезоне.

Экстрасенсорные видения

Дар семьи Фрамп. Уэнсдей унаследовала его от Мортиши, но в отличие от матери видит не свет, а мрак — именно поэтому её называют «вороном». Видения приходят в моменты опасности и показывают гибель, кровь, тайну.

Мортиша же — «голубка»: её видения несут надежду. В третьем сезоне обещают появление Офелии Фрамп — экстрасенса, чьи способности могут перевернуть баланс.

Превращение в оборотня

Энид, соседка и контраст Уэнсдей — солнечная, добродушная, но со звериным нутром. Её волчья форма — сила и проклятие одновременно.

Во втором сезоне Энид становится альфа-оборотнем, способным превращаться не по лунным фазам. Но за властью приходит опасность — навсегда остаться в шкуре зверя.

Экстрасенсорная анимация

Ксавье способен оживлять свои рисунки — буквально. Паук на бумаге, птица, чудовище — всё, что он нарисует, оживает на несколько секунд.

Его сила связана с подсознанием, а сны подсказывают будущее. Увы, во втором сезоне художник почти исчез из сюжета, но его дар остаётся одним из самых загадочных в Неверморе.

Общение с насекомыми

Юджин, пчелиный хранитель школы, слышит и понимает ульи. Его пчёлы — верные разведчики, способные атаковать или защищать.

Во втором сезоне выясняется: мальчик управляет не только пчёлами, но и другими насекомыми, включая мотыльков и гусениц. Дар, что выглядит милым, но может стать оружием.

Электрокинез

Дядя Фестер известен своей любовью к электрическим фокусам, но во втором сезоне оказывается — способность управлять током есть и у Пагсли. Именно его разряд случайно возвращает к жизни механическое сердце одного из злодеев.

Молния — семейная черта, и, как всегда у Аддамсов, она служит не разрушению, а спасению.

Пирокинез

Директор Дорт, сыгранный Стивом Бушеми, оказался огненным манипулятором. Он способен вызывать пламя из воздуха — красиво, пока не превращается в средство убийства.

За маской доброжелательности скрывался аферист, сжигавший следы своих преступлений. Один из самых мрачных сюжетов сезона.

ДаВинчи — телекинез

Ученики, способные двигать предметы усилием мысли. В первом сезоне это был Роуэн, во втором — целая группа, управляющая гигантским фениксом из костра Основателей. Название — в честь Леонардо да Винчи: искусство, разум и сверхъестественное сливаются в одно.

Изменение формы

Покойная директор Ларисса Уимс могла принимать любой облик. Её способность — метафора власти и одиночества: тот, кто может быть кем угодно, в итоге не знает, кто он сам. После смерти Уимс её сила остаётся символом — во втором сезоне героиня возвращается как духовное отражение наставницы.

Песня сирены

Бьянка Барклай и её клан управляют волей людей голосом. Их пение — не просто музыка, а гипноз. В воде они превращаются в существ с хвостами и плавниками. Красота их губительна, а голоса — оружие. Во втором сезоне сирен использовали в тёмных целях, превращая дар в инструмент манипуляции.

Окаменение

Горгоны — ученики, чьи волосы — змеи. Один взгляд — и ты статуя. Аякс, влюблённый горгон, однажды случайно обернул в камень сам себя, глянув в зеркало. В сериале эффект временный, но страх — реальный. Именно горгоны напоминают: сила без контроля — обуза.

Вампиризм

Йоко и её друзья появляются редко, но их роль заметна. Долголетие, чувствительность к свету и вечная юность — классические черты. Вампиры в «Уэнсдей» скорее хранители традиций, чем хищники. Они живут рядом, не нападая, и напоминают: даже вечная жизнь не избавляет от одиночества.

Трансформация Хайда

Самая жуткая способность. Тайлер, наследник чудовища, превращается в неуправляемого монстра, когда теряет контроль. Его мать, Франсуаза, была первым Хайдом, погибшей от собственного проклятия. В третьем сезоне Хайды станут отдельной кастой — тайной расой, прячущейся под человеческой кожей.

Невидимость

Новая сила, представленная во втором сезоне. Агнес — фанатка Уэнсдей, которая способна буквально исчезать. Её дар помогает следить, защищать и спасать, но невидимость — это и метафора: как легко стать незаметным даже среди «особенных».

Орнитокинез

Птицы подчиняются Джуди, антагонистке второго сезона. Она может управлять ими, видеть их глазами и использовать в шпионаже. Её способность появилась из-за экспериментов в рамках проекта LOIS — попытки перенести дары изгоев на обычных людей. Иронично, что свобода полёта родилась в лабораторной клетке.

«Уэнсдей» остаётся сериалом, где сверхъестественное — лишь отражение человеческого. Каждый дар — метафора чуждости, страха и принятия себя. Здесь монстры не страшнее людей — просто у них честнее глаза.

