932 рейхсмарки от рейха и ещё больше «от своих»: сколько на самом деле зарабатывал Штирлиц

Зарплата героя «Семнадцати мгновений весны», если разложить её по документальной логике и курсам валют.

Сериал «Семнадцать мгновений весны» — это не только история разведывательной игры в финале войны, но и тщательно выстроенная социальная реальность.

Максим Исаев живёт в Берлине как высокопоставленный офицер СС, ведёт соответствующий образ жизни и не вызывает вопросов у окружения. И если внимательно посмотреть на детали, становится ясно: его материальное положение было частью легенды. Причём весьма убедительной — и по цифрам, и по уровню комфорта.

Сколько платил рейх

По легенде Штирлиц — штандартенфюрер СС шестого разряда. Его официальный доход составлял 932 рейхсмарки в месяц, после налогов — 607. Но значительная часть этих денег уходила на обязательные расходы: партийные взносы, коммунальные платежи, страховки и содержание прислуги.

После всех вычетов у него оставалось около 257 рейхсмарок. При курсе 2,5 рейхсмарки за доллар это примерно 100 долларов чистыми, пишет дзен-канал "Хомо люденс".

Для Берлина середины 1940-х это означало уверенный, комфортный уровень жизни — дом, автомобиль, рестораны и доступ к дефициту.

Сколько платил СССР

У Штирлица был и второй источник дохода. Образ героя частично писался с Вилли Лемана, реального агента, работавшего на СССР.

По воспоминаниям разведчиков, советская сторона платила около 580 рейхсмарок в месяц, дополняя деньги продуктовыми карточками.

Итоговая арифметика

Если сложить оба источника, выходит 837 рейхсмарок в месяц. Это примерно 335 долларов.

В пересчёте на советскую валюту по курсу 5,3 рубля за доллар — около 1775 рублей ежемесячно. Для сравнения: это существенно выше доходов большинства советских специалистов и военных того времени.

Исаев жил не как аскет. Его финансовая модель была частью легенды: статус, дом, прислуга и образ обеспеченного чиновника усиливали доверие окружения.

В этом смысле Штирлиц был, пожалуй, самым высокооплачиваемым разведчиком советского экрана.

