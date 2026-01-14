Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович

В «Семнадцати мгновениях весны» настоящее имя Штирлица — Максим Максимович Исаев. Однако в книгах Юлиана Семёнова биография разведчика устроена куда сложнее.

Откуда взялся Максим Максимович

Экранный Штирлиц живёт исключительно по легенде. Закадровый текст, документы, служебные разговоры — всё работает на одно имя.

Зритель привыкает к Максимовичу как к незыблемому факту. Но в литературном цикле это лишь один из оперативных образов.

Кем Штирлиц был на самом деле

В романах Семёнова реальное имя героя — Всеволод Владимирович Владимиров. А Максим Максимович Исаев — это рабочий псевдоним.

Жена Штирлица, Александра Гаврилина, не знала его настоящего имени. Она выходила замуж за Максима Максимовича и жила с человеком, существующим по легенде.

В сериале «Исаев» этот момент проговаривается напрямую — герой раскрывает правду лишь в последний возможный момент.

Как записали сына

Их сына назвали Александром Максимовичем Исаевым. С точки зрения Александры всё было логично: именно так звали его отца. Других данных у неё просто не существовало, и никаких сомнений в правильности имени не возникало.

Как должно было быть по правде

По текстам Семёнова, сына следовало записать Александром Всеволодовичем Владимировым. Именно так прямо говорится в одном из поздних романов «Отчаяние». Но эта версия так и осталась «правдой для читателя».

