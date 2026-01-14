Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович

Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович

14 января 2026 20:04
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)

Только прочитав книги Семенова, узнаешь эту тайну.

В «Семнадцати мгновениях весны» настоящее имя Штирлица — Максим Максимович Исаев. Однако в книгах Юлиана Семёнова биография разведчика устроена куда сложнее.

Откуда взялся Максим Максимович

Экранный Штирлиц живёт исключительно по легенде. Закадровый текст, документы, служебные разговоры — всё работает на одно имя.

Зритель привыкает к Максимовичу как к незыблемому факту. Но в литературном цикле это лишь один из оперативных образов.

Кем Штирлиц был на самом деле

В романах Семёнова реальное имя героя — Всеволод Владимирович Владимиров. А Максим Максимович Исаев — это рабочий псевдоним.

Жена Штирлица, Александра Гаврилина, не знала его настоящего имени. Она выходила замуж за Максима Максимовича и жила с человеком, существующим по легенде.

В сериале «Исаев» этот момент проговаривается напрямую — герой раскрывает правду лишь в последний возможный момент.

Жена Штирлица

Как записали сына

Их сына назвали Александром Максимовичем Исаевым. С точки зрения Александры всё было логично: именно так звали его отца. Других данных у неё просто не существовало, и никаких сомнений в правильности имени не возникало.

Как должно было быть по правде

По текстам Семёнова, сына следовало записать Александром Всеволодовичем Владимировым. Именно так прямо говорится в одном из поздних романов «Отчаяние». Но эта версия так и осталась «правдой для читателя».

Также прочитайте: Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты

Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5 А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5 Читать дальше 14 января 2026
На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото) На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото) Читать дальше 14 января 2026
«Как пройти в библиотеку?»: над этим вопросом в «Операции Ы» смеялись все — но одну деталь так и не заметили «Как пройти в библиотеку?»: над этим вопросом в «Операции Ы» смеялись все — но одну деталь так и не заметили Читать дальше 13 января 2026
Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент Читать дальше 12 января 2026
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Читать дальше 11 января 2026
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Читать дальше 11 января 2026
Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест) Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест) Читать дальше 11 января 2026
Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле Читать дальше 11 января 2026
Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты Читать дальше 11 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше