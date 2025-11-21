9,2 млн просмотров за 48 часов и 8,2 на КП: «Лэндмен» вышел на уровень мировых хитов и стал главной премьерой Paramount+

Paramount+ за два дня собрал 9,2 млн зрителей — старт второго сезона «Лэндмена» стал самым мощным за всю историю сервиса. Показатели оказались втрое выше прошлогоднего дебюта, а интерес к проекту Тейлора Шеридана снова вышел за пределы жанра.

О чем продолжение

Томми Норрис и Кэми Миллер оказываются в роли руководителей нефтяной компании. Союз вынужденный, расчётный и опасный. В актёрском составе Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Сэм Эллиотт и другие.

Действие возвращает зрителя в Западный Техас, где нефтяные вышки диктуют правила жизни, а каждый успех стоит слишком дорого. Основа проекта — подкаст Boomtown, рассказывающий о человеческой цене нефтяного бума.

Герои на разломе

Норрис решает кризисы компании, но сталкивается с тем, что прошлое не отпускает ни его, ни семью. Сын начинает карьеру на буровой, дочь впервые видит настоящую изнанку нефтяного бизнеса, а старые конфликты внутри семьи всплывают вместе с новыми возможностями. Чем выше поднимается Томми, тем заметнее трещины вокруг него.

Факты и цифры

Первый сезон собрал 35 миллионов зрителей по данным Paramount Global и рейтинг 8,2 на Кинопоиске. Сериал входил в мировую десятку лучших оригинальных проектов стримингов, наряду с «Королем Талсы» и «Львицей».

Съёмки проходили в Форт-Уэрте, городе, который стал эпицентром нефтяного бума прошлого века. Чтобы сохранить достоверность, часть сцен снимали на реальных объектах нефтяных компаний.

Когда выйдут новые серии

Эпизод 3 — «Almost a Home» — 30 ноября 2025

Эпизод 4 — «Dancing Rainbows» — 7 декабря 2025

Эпизод 5 — «The Pirate Dinner» — 14 декабря 2025

Эпизод 6 — «Dark Night of the Soul» — 21 декабря 2025

Эпизод 7 — «Forever Is an Instant» — 28 декабря 2025

Эпизод 8 — «Handsome Touched Me» — 4 января 2026

Эпизод 9 — «Plans, Tears and Sirens» — 11 января 2026

Эпизод 10 — «Tragedy and Flies» — 18 января 2026

Второй сезон стартовал 16 ноября 2025 года. Новые эпизоды будут выходить каждое воскресенье до 18 января 2026 года. Всего десять серий. Посмотреть сезон можно только на Paramount+.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала.