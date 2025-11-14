8 сезон «Скорой помощи» на НТВ: дата выхода, график серий и новые истории о спасении, где ставки выше, чем когда-либо

Главные герои снова выходят на линию — и на этот раз им предстоит спасать не только пациентов, но и собственную подстанцию.

Премьера восьмого сезона сериала «Скорая помощь» состоится 24 ноября 2025 года на НТВ. Всего зрителей ждут 24 серии.

Первые эпизоды выйдут в эфир с 24 по 28 ноября, затем показ продолжится с 1 декабря — по одной серии в день. Сетка трансляций подтверждена официальным сообществом проекта во «ВКонтакте».

О чём расскажут новые серии

В центре сюжета — привычная команда Константина Кулыгина, но теперь их обычный ритм жизни рушится. Территория подстанции переходит во владение принципиального бизнесмена Игнатова, и медикам приходится бороться не только с болезнями, но и за своё рабочее место.

На этом фоне продолжаются и личные истории. Ушаков и Роднина, которых зрители давно знают как надёжных коллег и друзей, впервые оказываются перед серьёзными семейными переменами.

Они съезжаются, пытаются наладить быт и научиться совмещать круглосуточную работу с жизнью под одной крышей. Их отношения станут одной из самых тёплых и человечных линий сезона.

Ломакин же решает попробовать себя в новом деле — он пишет мемуары о работе на скорой, собирая истории, которые никогда не попадали на экраны.

В новом сезоне герои остаются верны себе, но становятся ближе к зрителю — более личными, живыми, с привычными заботами и сомнениями.

Кто сыграет в 8 части

К роли Кулыгина вернулся Гоша Куценко. Вместе с ним зрители вновь увидят Екатерину Волкову, Александра Тютина, Петра Баранчеева, Анастасию Моргун, Степана Куликова и Светлану Брюханову.

Режиссёром сезона выступил Богдан Дробязко.

