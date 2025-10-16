Меню
Киноафиша Статьи 7,9 на КП и 85 % свежести на «томатах»: 10 серий «Дня шакала» держат в напряжении до финала - чем еще довольны зрители?

16 октября 2025 10:52
Кадр из сериала «День Шакала»

Годная кинолента для тех, кто обожает фильмы в стиле Бондианы.

Сериал «День шакала» — редкий пример перезапуска, который не паразитирует на славе оригинала. Новый проект Sky и Peacock вернул на экраны легендарного убийцу, превратив историю о политическом киллере в современный шпионский триллер с психологической глубиной. Но удалось ли авторам сохранить холодный нерв, за который зрители когда-то полюбили оригинал Фреда Циннеманна?

Новый Шакал — не копия

Эдди Редмэйн в роли наёмного убийцы поначалу вызывает недоверие — слишком мягкий, интеллигентный, «не тот типаж». Но именно в этом и сила сериала. Его Шакал — не супермен и не харизматичный злодей, а человек без лица, растворяющийся в пространстве. Он не производит впечатление опасного — и поэтому опасен вдвойне.

Игра в кошки-мышки

Противостоит ему агент британской разведки (Зэзи Битц) — рациональная, принципиальная, порой раздражающая своей правильностью. Однако ближе к финалу становится ясно: эта дуэль не про добро и зло, а про одержимость. Оба живут охотой, и оба теряют в ней человеческое.

«Раздражала только ретивая сотрудница Бьянка, сразу подумал об обязательном "черном" персонаже, но в конечном итоге все встало на свои места, ее персонаж просто не вызывал симпатии, возможно из-за актрисы, которая не выглядела убедительно в своей роли», - пишут в Сети зрители.

Холодная эстетика

Создатели выдержали стиль — минимализм, точность, сдержанность. Без бессмысленного экшена и морализаторства. Здесь всё построено на напряжении и наблюдении: жест, пауза, тишина. Даже сцены насилия поданы сухо, почти клинически.

Кстати, рейтинги у сериала довольно высокие. На Кинопоиске 7,9, на «томатах» 85% положительных отзывов кинокритиков

«Я очень рекомендую данный сериал к просмотру тем, кому нравятся фильмы про Джеймса Бонда. Сериал красивый, сериал очень динамичный и сериал в целом непредсказуемый. Лично я посмотрела все десять серий за несколько дней, заполнив сериалом все свое свободное время», - советуют фолловеры

Стоит ли смотреть

«День шакала» — не просто триллер о киллере. Это исследование хищной природы человека и того, как система охоты — будь то шпионская служба или преступная сеть — одинаково пожирает и жертву, и охотника. Не зрелище ради адреналина, а драма холодного расчёта. И, пожалуй, один из самых выверенных криминальных сериалов года.

А после этого триллера мурашки еще долго будут бегать по коже: нет ни скримеров, ни литров крови, а смотреть страшно. Зрители долго остаются под впечатлением.

Фото: Кадр из сериала «День Шакала»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
