7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды

Фантастические сериалы уже давно перестали быть «развлекаловкой». Они задают серьёзные вопросы о будущем человечества, власти и свободе.
Чтобы не теряться в море проектов, предлагаем вам подборку из семи знаковых проектов — от проверенной классики до новейших хитов.
«Вавилон-5» (1994)
Космическая станция становится центром дипломатии, интриг и конфликтов, где сталкиваются интересы десятков цивилизаций.
Здесь есть войны, перевороты, личные драмы и поиск компромиссов, которые определяют судьбу галактики.
Автор Дж. Майкл Стражински построил историю как роман на пять сезонов, где всё взаимосвязано, а случайных серий просто нет. «Вавилон-5» до сих пор обсуждают за точность политических аллегорий и зрелость тем.
«Звёздный крейсер “Галактика”» (2004)
После атаки сайлонов уцелевшие люди бегут через космос в поисках нового дома. Но враг не только рядом, он может быть среди них: сайлоны научились выглядеть как люди, и доверие становится главным ресурсом.
Этот сериал исследует страх, религиозный фанатизм и надежду на выживание, а финал вызывает бурные споры даже спустя годы. «Галактика» — драма о человечестве на грани исчезновения.
«Пространство» (2015)
Земля и Марс ведут холодную войну, а обитатели Пояса астероидов требуют независимости. В центре — экипаж корабля «Росинант», который втягивается в заговоры, способные разрушить хрупкий баланс.
Сериал ценят за научную достоверность: гравитация, полёты, техника — всё выглядит убедительно.
Но главное — это масштабная история о политике, борьбе за ресурсы и цене человеческих решений.
«Воспитанные волками» (2020)
После гибели Земли два андроида пытаются вырастить новое поколение людей на далёкой планете.
Но вместе с детьми они наследуют старые конфликты — веру и неверие, надежду и страх.
Здесь религия сталкивается с рациональностью машин, а андроиды сами вынуждены искать ответы на вопросы, для которых не были созданы.
Атмосферный, странный и философский проект Ридли Скотта, который оставляет сильное впечатление.
«Разделение» (2022)
Компания Lumon предлагает идеальное решение для тех, кто устал от стресса: разделить память на «рабочую» и «домашнюю».
Но для сотрудников это превращается в кошмар — их «рабочая» личность заперта в бесконечном дне, без права на отдых или свободу.
Постепенно становится ясно, что корпорация скрывает гораздо больше, чем кажется. Это не просто антиутопия, а мрачное размышление о границах власти бизнеса и хрупкости личности.
«Андор» (2022)
История из вселенной «Звёздных войн», которая легко живёт сама по себе. Молодой Кассиан Андор втягивается в борьбу с Империей, не потому что хочет — а потому что выбора больше нет.
Это не сказка о героях, а политический триллер, где каждая жертва и каждое предательство имеют вес. «Андор» показывает, как строится сопротивление, и задаёт вопрос: чего на самом деле стоит свобода?
«Укрытие» (2023)
Тысячи людей живут в гигантском подземном бункере и верят, что мир снаружи отравлен. Но чем глубже герои копают, тем больше открывается лжи и секретов.
Почему история прошлого стерта? Кто придумал правила, которыми живут поколения?
Атмосфера постоянного недоверия и игры в «правду или смерть» делает сериал особенно напряжённым. «Укрытие» уже продлили, так что ответы на вопросы зрители точно получат.
Рейтинги сериалов
|
Сериал
|
IMDb
|
Кинопоиск
|
«Вавилон-5» (1994)
|
8.4
|
7.9
|
«Звёздный крейсер “Галактика”» (2004)
|
8.7
|
8.0
|
«Пространство» (2015)
|
8.5
|
7.9
|
«Воспитанные волками» (2020)
|
7.5
|
7.3
|
«Разделение» (2022)
|
8.6
|
7.8
|
«Андор» (2022)
|
8.4
|
7.7
|
«Укрытие» (2023)
|
8.1
|
7.6
По материалам дзен-канала ShadowTavern
