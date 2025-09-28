7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды

Эти проекты доказали, что фантастика умеет быть умной, захватывающей и вечно современной.

Фантастические сериалы уже давно перестали быть «развлекаловкой». Они задают серьёзные вопросы о будущем человечества, власти и свободе.

Чтобы не теряться в море проектов, предлагаем вам подборку из семи знаковых проектов — от проверенной классики до новейших хитов.

«Вавилон-5» (1994)

Космическая станция становится центром дипломатии, интриг и конфликтов, где сталкиваются интересы десятков цивилизаций.

Здесь есть войны, перевороты, личные драмы и поиск компромиссов, которые определяют судьбу галактики.

Автор Дж. Майкл Стражински построил историю как роман на пять сезонов, где всё взаимосвязано, а случайных серий просто нет. «Вавилон-5» до сих пор обсуждают за точность политических аллегорий и зрелость тем.

«Звёздный крейсер “Галактика”» (2004)

После атаки сайлонов уцелевшие люди бегут через космос в поисках нового дома. Но враг не только рядом, он может быть среди них: сайлоны научились выглядеть как люди, и доверие становится главным ресурсом.

Этот сериал исследует страх, религиозный фанатизм и надежду на выживание, а финал вызывает бурные споры даже спустя годы. «Галактика» — драма о человечестве на грани исчезновения.

«Пространство» (2015)

Земля и Марс ведут холодную войну, а обитатели Пояса астероидов требуют независимости. В центре — экипаж корабля «Росинант», который втягивается в заговоры, способные разрушить хрупкий баланс.

Сериал ценят за научную достоверность: гравитация, полёты, техника — всё выглядит убедительно.

Но главное — это масштабная история о политике, борьбе за ресурсы и цене человеческих решений.

«Воспитанные волками» (2020)

После гибели Земли два андроида пытаются вырастить новое поколение людей на далёкой планете.

Но вместе с детьми они наследуют старые конфликты — веру и неверие, надежду и страх.

Здесь религия сталкивается с рациональностью машин, а андроиды сами вынуждены искать ответы на вопросы, для которых не были созданы.

Атмосферный, странный и философский проект Ридли Скотта, который оставляет сильное впечатление.

«Разделение» (2022)

Компания Lumon предлагает идеальное решение для тех, кто устал от стресса: разделить память на «рабочую» и «домашнюю».

Но для сотрудников это превращается в кошмар — их «рабочая» личность заперта в бесконечном дне, без права на отдых или свободу.

Постепенно становится ясно, что корпорация скрывает гораздо больше, чем кажется. Это не просто антиутопия, а мрачное размышление о границах власти бизнеса и хрупкости личности.

«Андор» (2022)

История из вселенной «Звёздных войн», которая легко живёт сама по себе. Молодой Кассиан Андор втягивается в борьбу с Империей, не потому что хочет — а потому что выбора больше нет.

Это не сказка о героях, а политический триллер, где каждая жертва и каждое предательство имеют вес. «Андор» показывает, как строится сопротивление, и задаёт вопрос: чего на самом деле стоит свобода?

«Укрытие» (2023)

Тысячи людей живут в гигантском подземном бункере и верят, что мир снаружи отравлен. Но чем глубже герои копают, тем больше открывается лжи и секретов.

Почему история прошлого стерта? Кто придумал правила, которыми живут поколения?

Атмосфера постоянного недоверия и игры в «правду или смерть» делает сериал особенно напряжённым. «Укрытие» уже продлили, так что ответы на вопросы зрители точно получат.

Рейтинги сериалов

Сериал IMDb Кинопоиск «Вавилон-5» (1994) 8.4 7.9 «Звёздный крейсер “Галактика”» (2004) 8.7 8.0 «Пространство» (2015) 8.5 7.9 «Воспитанные волками» (2020) 7.5 7.3 «Разделение» (2022) 8.6 7.8 «Андор» (2022) 8.4 7.7 «Укрытие» (2023) 8.1 7.6

По материалам дзен-канала ShadowTavern

Также прочитайте: Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет