5 супергеройских сериалов, о которых мало кто слышал: вы удивитесь, сколько идей у них украли

27 марта 2026 22:00
Кадры из сериалов «Поколение X», «Необычная семья», «Бессильные»

До «Мстителей» и мульта про Человека-паука супергерои уже спасали мир — просто никто этого не заметил.

До эпохи блокбастеров и миллиардных франшиз были они — странные, но честные супергеройские сериалы.

Многие зрители о них никогда не слышали, но идеи, заложенные в этих проектах, потом использовали Marvel, DC и Netflix.

«Поколение X» (1996)

Первая попытка Marvel показать мутантов на телевидении. Ученики школы Ксавьера под руководством Банши и Эммы Фрост противостоят миру, который их боится.

Эффектов почти нет, зато есть энергия и дух комиксов. Позже этот мотив повторят в кинофраншизе «Люди Икс».

«Найтмэн» (1997–1999)

Джазовый музыкант, которого ударила молния, получает способность чувствовать зло и надевает броню.

Получился супергерой-романтик в духе нуара. Его уязвимость и тьма вокруг напоминают будущих героев Netflix — вроде Сорвиголовы.

«Необычная семья» (2010)

Семья после авиакатастрофы вдруг обнаруживает суперспособности. Отец стал сверхсильным, мать — быстрой, дети — тоже не промах.

Сериал исследовал, как жить с даром, не переставая быть родителями. Концепция «героев без пафоса» позже перекочевала в «Супермена и Лоис».

«Хищные птицы» (2002)

Барбара Гордон, Охотница и телепат Дина объединяются, чтобы защищать Готэм после исчезновения Бэтмена.

Мрачный стиль, женский центр сюжета и атмосфера комиксов сделали сериал культовым задолго до того, как супергероини стали модой.

«Бессильные» (2017)

Ироничный проект о людях, живущих в тени супергероев. Персонажи работают в Wayne Enterprises и изобретают способы выжить после сражений богов.

Концепция «маленьких людей в большом мире» позже станет основой «Пацанов».

По материалам дзен-канала Джедай из Шира

Фото: Кадры из сериалов «Поколение X» (1996), «Найтмэн» (1997–1999), «Необычная семья» (2010), «Бессильные» (2017)
Анна Адамайтес
