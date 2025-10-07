Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее

Этой осенью хорроры не играют в мистику — они бьют по нервам. В октябре на экранах три фильма, после которых даже собачий лай или шум ветра за окном заставят вздрогнуть.
«Глазами пса»
Бен Леонберг предлагает редкий для жанра ход — история рассказана глазами пса.
Инди, преданный ретривер, переезжает с хозяином на старую ферму и первым чувствует неладное. Пока человек списывает странности на ветер, собака видит то, что скрыто.
Призраки, запах смерти и пустые комнаты, где кто-то дышит. Этот фильм цепляет не эффектами, а чистой тревогой: зритель буквально проживает страх вместе с животным, которое не может предупредить любимого хозяина.
«Ночь койота»
Колин Минихан превращает катастрофу в семейный хоррор. После урагана семья оказывается отрезана от мира: без связи, без света и под угрозой пожаров.
Но настоящая опасность приходит ночью — стая диких койотов, которые ведут себя слишком организованно, чтобы быть просто животными.
Здесь нет призраков, только животный страх, когда цивилизация рушится, а человек снова становится добычей.
«Арахнид»
Анхель Гомес Эрандес возвращает пауков в жанр хоррора. Энтомолог Джордж привозит редкий вид из Южной Америки, а вскоре отель «Райские пальмы» оказывается в карантине.
Тесные коридоры, паника, липкая паутина — фильм буквально заставляет кожу реагировать. Главная героиня в исполнении Матильды Лутц превращается в центр хаоса, где инстинкт выживания сильнее страха.
|
Фильм
|
Страна
|
Режиссёр
|
Рейтинг IMDb
|
Хороший мальчик
|
США
|
Бен Леонберг
|
6.8
|
Койоты
|
США
|
Колин Минихан
|
7.0
|
Арахнид
|
Португалия
|
Анхель Гомес Эрандес
|
6.9
Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК
