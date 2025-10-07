Меню
Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее

7 октября 2025 07:29
Кадры из фильма «Арахнид», «Глазами пса», «Ночь койота»

Когда обычные места становятся ловушками, а привычные звуки — предвестниками беды.

Этой осенью хорроры не играют в мистику — они бьют по нервам. В октябре на экранах три фильма, после которых даже собачий лай или шум ветра за окном заставят вздрогнуть.

«Глазами пса»

Бен Леонберг предлагает редкий для жанра ход — история рассказана глазами пса.

Инди, преданный ретривер, переезжает с хозяином на старую ферму и первым чувствует неладное. Пока человек списывает странности на ветер, собака видит то, что скрыто.

Призраки, запах смерти и пустые комнаты, где кто-то дышит. Этот фильм цепляет не эффектами, а чистой тревогой: зритель буквально проживает страх вместе с животным, которое не может предупредить любимого хозяина.

«Ночь койота»

Колин Минихан превращает катастрофу в семейный хоррор. После урагана семья оказывается отрезана от мира: без связи, без света и под угрозой пожаров.

Но настоящая опасность приходит ночью — стая диких койотов, которые ведут себя слишком организованно, чтобы быть просто животными.

Здесь нет призраков, только животный страх, когда цивилизация рушится, а человек снова становится добычей.

«Арахнид»

Анхель Гомес Эрандес возвращает пауков в жанр хоррора. Энтомолог Джордж привозит редкий вид из Южной Америки, а вскоре отель «Райские пальмы» оказывается в карантине.

Тесные коридоры, паника, липкая паутина — фильм буквально заставляет кожу реагировать. Главная героиня в исполнении Матильды Лутц превращается в центр хаоса, где инстинкт выживания сильнее страха.

Фильм

Страна

Режиссёр

Рейтинг IMDb

Хороший мальчик

США

Бен Леонберг

6.8

Койоты

США

Колин Минихан

7.0

Арахнид

Португалия

Анхель Гомес Эрандес

6.9

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы

Фото: Кадры из фильма «Арахнид», «Глазами пса», «Ночь койота»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
