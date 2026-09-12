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Киноафиша Статьи 5 советских фильмов о спорте с рейтингом выше 7: в №2 — неузнаваемый Вицин

5 советских фильмов о спорте с рейтингом выше 7: в №2 — неузнаваемый Вицин

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Первая перчатка», «Штрафной удар», «Куколка»

Ленты были довольно популярны среди зрителей.

Спорт — это не только медали и победы. За каждой историей стоят месяцы изнурительных тренировок, борьба с собственными слабостями, а иногда и серьезные травмы — как телесные, так и душевные.

Советское кино отлично показывало эту изнанку спортивной жизни, не приукрашивая реальность. Собрали 5 фильмов, которые честно рассказывают, какой ценой даются рекорды и чем на самом деле приходится жертвовать ради пьедестала.

«Первая перчатка» (1946), 7,1

В 1946 году на экраны вышла задорная комедия «Первая перчатка». Фильм рассказывает историю Гриши Калинкина — зазнайки-любителя, случайно попавшего в мир профессионального бокса.

Главному герою предстоит непростой путь: он быстро понимает, что одних амбиций мало — нужны дисциплина и самокритичность. Любовные переживания и старые знакомые постоянно отвлекают Гришу от тренировок, но его спортивный характер помогает преодолевать трудности.

Кадр из фильма «Первая перчатка»

«Запасной игрок» (1954), 7,7

В трогательной спортивной истории «Запасной игрок» Георгий Вицин блестяще воплотил образ футболиста-новичка Васи Веснушкина. Молодой спортсмен, вечно сидящий на скамейке запасных, не теряет надежды проявить себя и заслужить место в основном составе.

Фильм передал атмосферу футбольного мира 50-х, где за шутками скрывалась серьезная работа над собой. Особый шарм картине придал Марк Бернес в роли опытного тренера, чьи мудрые советы помогают герою поверить в себя.

Кадр из фильма «Запасной игрок»

«Штрафной удар» (1963), 7,2

В 1963 году на экраны вышла озорная комедия «Штрафной удар», где Михаил Пуговкин сыграл хитроумного председателя колхоза. Его персонаж, желая поднять престиж деревенской хоккейной команды, идет на хитрость — набирает в состав подставных игроков. Но планы нарушает бдительная журналистка, которая случайно раскрывает обман.

Кадр из фильма «Штрафной удар»

«Вертикаль» (1966), 7,6

В 1966 году появилась «Вертикаль» — пронзительная история об альпинистах, где Владимир Высоцкий сыграл радиста. Фильм переносит зрителей в опасное восхождение на кавказские вершины.

Кадры, снятые в горах, передают всю мощь природы. Особую магию картине придают песни Высоцкого — они не просто звучат фоном, а становятся частью сюжета.

Кадр из фильма «Вертикаль»

«Куколка» (1988), 7,7

В 1988 году на экраны вышла «Куколка» — история о бывшей чемпионке по гимнастике, вынужденной начать жизнь с чистого листа. После травмы, оборвавшей карьеру, Таня возвращается в родной город, где ей предстоит заново учиться быть обычной школьницей.

Фильм без прикрас показывает обратную сторону большого спорта — жестокие требования, одиночество и крушение мечтаний. Гордая и привыкшая к победам героиня сталкивается с простыми человеческими чувствами, включая первую любовь.

«Куколка» стала одним из первых советских фильмов, показавших женский спорт без глянца — с его изнурительными тренировками, травмами и сложными судьбами спортсменок.

Кадр из фильма «Куколка»

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие реальные трагедии воссозданы в фильме «Формула-1».

Фото: Кадр из фильма «Куколка» (1988), «Вертикаль» (1966), «Штрафной удар» (1963), «Запасной игрок» (1954), «Первая перчатка» (1946)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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