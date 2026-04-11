Меню
Русский English
Отмена
5 самых скандальных сериалов последних лет: «Игра престолов» и другие проекты, о которых говорят даже те, кто не смотрел

11 апреля 2026 19:06
Кадры из сериалов «Эйфория», «Женщина-Халк: Адвокат», «Игра престолов»

Эти проекты вызывают оживленные обсуждения.  

Телевидение последних лет всё реже ставит перед собой цель угодить каждому зрителю. Напротив, многие проекты сознательно давят на болезненные темы, рушат привычные сюжетные конструкции, вступают в спор с общепринятой моралью. Итог предсказуем: одни из них обретают культовый статус, другие превращаются в вечный повод для интернет-баталий.

Особый интерес вызывают сериалы, расколовшие аудиторию на два непримиримых лагеря. Часть зрителей считает их гениальными и переломными для индустрии, другая — откровенно слабыми или просто безвкусными.

Далее — пять самых спорных телепроектов минувшего десятилетия. Каждый в своё время вызвал шквал эмоций и тонны критики. И у каждого нашлись как страстные защитники, так и ярые противники.

«Эйфория»

Сериал погружает в хаотичный мир старшеклассницы Ру Беннетт, где правят бал наркотики, токсичные отношения, секс и бесконечная драма. Зендея буквально несёт весь проект на своих плечах, а критики отмечают визуальную смелость и отсутствие глянца.

Однако обилие откровенных сцен (запрещённые вещества, нагота, тяжёлые подростковые темы) регулярно становится поводом для горячих споров — особенно с учётом юного возраста героев. Но именно скандальность и подстёгивает интерес: «Эйфория» прочно удерживает статус одного из главных хитов HBO последних лет.

Кадр из сериала «Эйфория»

«Розанна»

Легендарный ситком 1988–1997 годов неожиданно возродили, причём создатели попросту «аннулировали» старую концовку — Дэн Коннер каким-то чудом остался жив. Стартовые рейтинги оказались впечатляющими, и канал ABC мгновенно заказал продолжение.

Однако внимание публики быстро переместилось с экранов за кулисы — всё уткнулось в скандалы вокруг самой Розанны Барр. После её расистского твита канал закрыл реинкарнированное шоу, просуществовавшее лишь один сезон.

Кадр из сериала «Розанна»

«Женщина-Халк: Адвокат»

Проект решил встряхнуть киновселенную Marvel, сделав ставку на ситком о тридцатилетней одинокой юристке, которая вдобавок является гигантской зелёной супергероиней. Тут вам и самоирония, и разрушение «четвёртой стены», и юридические шутки — часть аудитории оценила такой подход.

Другие же жаловались на нестабильную графику и сценарий, где комедийная составляющая подавляет драматическую, а вклад в общую вселенную оставляет желать лучшего.

Кадр из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

«Монстры»

Антология Райана Мёрфи посвящена резонансным реальным преступлениям. Зрители от проекта не отворачиваются — четвёртый сезон уже в работе. А вот критики регулярно высказывают недовольство: и за художественный домысел в ущерб фактам, и за смакование жестоких деталей, и за эксплуатацию чужих трагедий.

Родственники жертв заявляли, что сериал бередит старые раны. Обозреватели говорили о лицемерии: шоу якобы осуждает всеобщее помешательство на тру-крайм, но при этом отлично зарабатывает на нём. Добавьте сюда нарекания на затянутый монтаж и скачущий тон — получите постоянный источник споров.

Кадр из сериала «Монстры»

«Игра престолов»

Первые четыре сезона публика обожала за верность книгам Джорджа Мартина. В пятом и шестом начались расхождения: брак Сансы с Рамси, «магические» воскрешения, линия Дорна. А в седьмом и восьмом темп повествования резко ускорился — персонажи стали «телепортироваться» по Вестеросу, а неожиданные сюжетные повороты возникали буквально из ниоткуда.

Финальный сезон оставил неприятный осадок и у зрителей, и у критиков. Шесть эпизодов практически сожгли дотла то, что выстраивалось годами: детально проработанный мир и судьбы героев.

Кадр из сериала «Игра престолов»
Фото: Кадры из сериалов «Эйфория», «Женщина-Халк: Адвокат», «Розанна», «Монстры», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока ждёте 8 сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела»: один детектив от Netflix с 94% на Rotten Tomatoes уже называют достойной заменой Пока ждёте 8 сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела»: один детектив от Netflix с 94% на Rotten Tomatoes уже называют достойной заменой Читать дальше 11 апреля 2026
В погоне за властью даже великий стратег Тайвин Ланнистер допустил 3 ошибки: именно они и привели его к смерти В погоне за властью даже великий стратег Тайвин Ланнистер допустил 3 ошибки: именно они и привели его к смерти Читать дальше 11 апреля 2026
Если устали искать, что посмотреть: 4 свежих российских сериала, которые не подведут — вышли целиком в хорошем качестве Если устали искать, что посмотреть: 4 свежих российских сериала, которые не подведут — вышли целиком в хорошем качестве Читать дальше 10 апреля 2026
Те же принципы, что у «Невского» и «Первого отдела», но по-западному: 3 длинных детектива, от которых сложно оторваться Те же принципы, что у «Невского» и «Первого отдела», но по-западному: 3 длинных детектива, от которых сложно оторваться Читать дальше 10 апреля 2026
«Как если бы "Игру престолов" снимали в Древней Руси»: как в «Князе Андрее» «переписали» даже казнь Старка «Как если бы "Игру престолов" снимали в Древней Руси»: как в «Князе Андрее» «переписали» даже казнь Старка Читать дальше 10 апреля 2026
Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс Читать дальше 9 апреля 2026
Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Читать дальше 9 апреля 2026
Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах Читать дальше 9 апреля 2026
Хотели просто вечер ужаса — а получили бессонницу на неделю: 9 фильмов по Кингу, после которых его книги кажутся добрыми Хотели просто вечер ужаса — а получили бессонницу на неделю: 9 фильмов по Кингу, после которых его книги кажутся добрыми Читать дальше 8 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше