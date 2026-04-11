5 самых скандальных сериалов последних лет: «Игра престолов» и другие проекты, о которых говорят даже те, кто не смотрел

Телевидение последних лет всё реже ставит перед собой цель угодить каждому зрителю. Напротив, многие проекты сознательно давят на болезненные темы, рушат привычные сюжетные конструкции, вступают в спор с общепринятой моралью. Итог предсказуем: одни из них обретают культовый статус, другие превращаются в вечный повод для интернет-баталий.

Особый интерес вызывают сериалы, расколовшие аудиторию на два непримиримых лагеря. Часть зрителей считает их гениальными и переломными для индустрии, другая — откровенно слабыми или просто безвкусными.

Далее — пять самых спорных телепроектов минувшего десятилетия. Каждый в своё время вызвал шквал эмоций и тонны критики. И у каждого нашлись как страстные защитники, так и ярые противники.

«Эйфория»

Сериал погружает в хаотичный мир старшеклассницы Ру Беннетт, где правят бал наркотики, токсичные отношения, секс и бесконечная драма. Зендея буквально несёт весь проект на своих плечах, а критики отмечают визуальную смелость и отсутствие глянца.

Однако обилие откровенных сцен (запрещённые вещества, нагота, тяжёлые подростковые темы) регулярно становится поводом для горячих споров — особенно с учётом юного возраста героев. Но именно скандальность и подстёгивает интерес: «Эйфория» прочно удерживает статус одного из главных хитов HBO последних лет.

«Розанна»

Легендарный ситком 1988–1997 годов неожиданно возродили, причём создатели попросту «аннулировали» старую концовку — Дэн Коннер каким-то чудом остался жив. Стартовые рейтинги оказались впечатляющими, и канал ABC мгновенно заказал продолжение.

Однако внимание публики быстро переместилось с экранов за кулисы — всё уткнулось в скандалы вокруг самой Розанны Барр. После её расистского твита канал закрыл реинкарнированное шоу, просуществовавшее лишь один сезон.

«Женщина-Халк: Адвокат»

Проект решил встряхнуть киновселенную Marvel, сделав ставку на ситком о тридцатилетней одинокой юристке, которая вдобавок является гигантской зелёной супергероиней. Тут вам и самоирония, и разрушение «четвёртой стены», и юридические шутки — часть аудитории оценила такой подход.

Другие же жаловались на нестабильную графику и сценарий, где комедийная составляющая подавляет драматическую, а вклад в общую вселенную оставляет желать лучшего.

«Монстры»

Антология Райана Мёрфи посвящена резонансным реальным преступлениям. Зрители от проекта не отворачиваются — четвёртый сезон уже в работе. А вот критики регулярно высказывают недовольство: и за художественный домысел в ущерб фактам, и за смакование жестоких деталей, и за эксплуатацию чужих трагедий.

Родственники жертв заявляли, что сериал бередит старые раны. Обозреватели говорили о лицемерии: шоу якобы осуждает всеобщее помешательство на тру-крайм, но при этом отлично зарабатывает на нём. Добавьте сюда нарекания на затянутый монтаж и скачущий тон — получите постоянный источник споров.

«Игра престолов»

Первые четыре сезона публика обожала за верность книгам Джорджа Мартина. В пятом и шестом начались расхождения: брак Сансы с Рамси, «магические» воскрешения, линия Дорна. А в седьмом и восьмом темп повествования резко ускорился — персонажи стали «телепортироваться» по Вестеросу, а неожиданные сюжетные повороты возникали буквально из ниоткуда.

Финальный сезон оставил неприятный осадок и у зрителей, и у критиков. Шесть эпизодов практически сожгли дотла то, что выстраивалось годами: детально проработанный мир и судьбы героев.