5 самых главных отличий фильма «Твоё сердце будет разбито» от книги Анны Джейн: фанаты сразу всё раскусили

В российский кинопрокат вышла картина «Твое сердце будет разбито», созданная по мотивам нашумевшего романа-бестселлера. Это первая экранизация произведения Анны Джейн. Писательница, ушедшая из жизни 3 года назад, давно удерживает лидерство по тиражам среди отечественных авторов.

И, как выяснилось, в фильме немало отличий от первоисточника.

Сюжет

Оказавшись в новой школе, Полина сразу же становится объектом насмешек и травли. Однако неожиданную защиту ей предлагает Барс — своенравный одноклассник с дурной славой и непростым нравом.

Между ними заключается договор: они изображают влюбленную пару, что дает девушке желанную защиту, а парню — его собственную выгоду. Со временем притворство начинает стирать грань между игрой и настоящими чувствами.

Отличия от книги

Почитатели творчества Анны Джейн обнаружили множество расхождений между экранной версией и книжным оригиналом:

— Сюжетная линия, связывающая Руслана, Сашу и Полину, в фильме оказалась упрощена. Создатели обозначили связь между персонажами, но убрали ту интригу и недосказанность, которые держали читателя в напряжении на страницах романа.

— Поведение главной героини претерпело изменения. Например, в фильме она обращается к Кислому с просьбой о деньгах, тогда как в книге её характер не позволил бы ей опуститься до такого шага.

— Сцена гонок в фильме выглядит иначе: Лайм пытается перехитрить Барса, взяв с собой Полину, хотя в романе этот эпизод разворачивается по-другому.

— Авторы экранизации заимствовали фрагменты из продолжения истории, которое носит название «По осколкам твоего сердца».

— Финал в фильме показали скомканно: в книге он был выписан детально и держал в напряжении, а в картине исчезла предыстория и саспенс.

Впрочем, самые важные сцены перенесены на экран практически дословно.