5 культовых криминальных сериалов НТВ, которые закрыли слишком рано: зрители до сих пор ждут продолжения

5 культовых криминальных сериалов НТВ, которые закрыли слишком рано: зрители до сих пор ждут продолжения

11 ноября 2025 08:27
Кадр из сериала «Ментовские войны», «Игра», «Пятницкий»

Драмы, которые точно заслужили второй шанс.

Пока телевидение запускает новые премьеры, зрители «НТВ» всё ещё вспоминают старые хиты — те, что закончились слишком рано.

Криминальные драмы, где герои падали и вставали, где зло имело лицо, а добро — совесть. Сегодня — пять сериалов, которые зрители всё ещё надеются увидеть снова.

«Игра»: конец, который не конец

Полковник Белов и преступник Смолин — враги, чья борьба стала легендой. После спасения детей и смертельной дуэли их история зависла в воздухе. Жив ли Белов? Раскаялся ли Смолин? Ответов нет, но фанаты верят — третий сезон всё-таки состоится.

«Степные волки»: любовь под прицелом

Столичный следователь Дымов приезжает в глухой город, где всем заправляет мафия Волковых. Когда его жена влюбляется в наследника клана, начинается драма. Финал был слишком открытым — преступники обезврежены, но чувства остались. Продолжение просится само.

«Ментовские войны»: выстрел в темноте

Одиннадцать сезонов, и каждый — как пуля. Последний закончился гранатомётным взрывом в квартире Шилова. Жив ли он? Сценаристы молчат, Устюгов намекает: «Раз говорят о съёмках, значит, шанс есть».

«Меч»: справедливость вне закона

Бывший разведчик Калинин собрал команду мстителей, чтобы очистить улицы. Финал второго сезона оставил героев в бегах, но не в поражении. Народ ждёт их возвращения — слишком уж мощный был этот «Меч».

«Пятницкий»: женская рука закона

Полковник Ирина Зимина вернулась, чтобы поставить точку, но вместо точки — многоточие. Сериал завершился на позитивной ноте, но столько линий осталось незавершёнными, что фанаты требуют: «Верните Пятницкий!»

Иногда сериал умирает не потому, что всё сказано, а потому, что зрители не отпускают.

Также прочитайте: «Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны», «Игра», «Пятницкий»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
