4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось

Моника Беллуччи известна тем, что всегда скрупулезно относилась к своей карьере. Она тщательно выбирала проекты, в которых соглашалась сниматься. Итальянская актриса без труда покорила Голливуд и стала самой возрастной девушкой Бонда.

На счету звезды съемки у многих известных режиссеров. Беллуччи может похвастаться ролями в блокбастерах и популярных авторских фильмах. Но в список ее любимых картин входят проекты, в которых актриса сама не снималась.

Фильмы Тима Бертона

Оказалось, что Беллуччи — большая поклонница творчества своего экс-бойфренда. Ей по духу мрачная и нуарная атмосфера картин Тима Бертона.

Актриса часто пересматривает мелодраму «Эдвард руки-ножницы», в которой главную роль сыграл Джонни Депп. А из мультфильмов постановщика она выделила «Труп невесты».

Ленты Федерико Феллини

Что же касается итальянского кинематографа, то, по мнению Беллуччи, никто еще не смог превзойти талант Федерико Феллини. Одной из самых выдающихся работ режиссера звезда назвала драму «Дорога».

Кроме того, актриса рассказала, что сильное впечатление на нее произвела трагикомедия «Сладкая жизнь». Критики согласны с этим и называют данный фильм вершиной творчества постановщика.