Киноафиша Статьи «Хроник российской революции» тут нет: 4 лучших исторических российских сериала с рейтингом 8 и выше

«Хроник российской революции» тут нет: 4 лучших исторических российских сериала с рейтингом 8 и выше

26 марта 2026 16:11
Кадры из сериалов «Мятеж», «Тихий Дон», «Гибель империи», «Доктор Живаго»

Эти ленты заслуженно получили высокие оценки.

Исторические сериалы в российском кинематографе переживают настоящий расцвет. Сегодня зрителю предлагают не просто костюмированные постановки, а глубокие, многослойные драмы, способные увлечь, тронуть и заставить задуматься. В них оживают давно минувшие эпохи — от имперского величия до переломных лет, изменивших судьбу страны.

В наш список вошли четыре российских проекта с оценкой на «Кинопоиске» не ниже 8 баллов, чье действие происходит в этот судьбоносный исторический промежуток. Речь о времени, которое объединило Первую мировую, распад Российской империи, революционные события и кровопролитную Гражданскую войну.

«Мятеж», 8,4

1914 год. Юная Лиза Журавлева, дочь разорившегося дворянина, оказывается заложницей отцовских планов. Она влюблена в юнкера без состояния, однако ее принуждают стать женой богатого и жестокосердного капитана.

В 1921-м Журавлеву берут под стражу по подозрению в причастности к Ярославскому мятежу. На допросах ей суждено вновь пережить собственную историю.

«Тихий Дон», 8,2

Накануне Первой мировой молодой донской казак Григорий Мелехов оказывается во власти пылкого влечения к Аксинье, которая уже связана узами брака. Однако обстоятельства складываются по-своему: вопреки зову сердца он вступает в брак с Натальей, после чего отправляется на фронт.

Годы неумолимо идут. Григорий вынужден метаться между чувством и долгом, раздираемый противоречиями.

«Гибель империи», 8,0

Европа охвачена пламенем, а в самом сердце Петербурга немецкие шпионы плетут интриги. Герои пытаются раскрыть иностранные разведывательные сети, но неумолимый ход истории уже задан.

«Доктор Живаго», 8,0

Главный герой проходит непростой путь от молодого человека, переполненного надеждами, до зрелого мужчины, чья судьба словно в зеркале отражает все противоречия своего времени. Гражданская война, разруха, революционные потрясения, бесконечные скитания — через все эти тяготы он проходит, не утрачивая главного: умения глубоко чувствовать и оставаться человеком.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
