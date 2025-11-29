36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде

Уже 36 лет «Симпсоны» радуют зрителей по всему миру, но один вопрос до сих пор не дает покоя фанатам: почему же эти персонажи ярко-желтые? Как минимум, это выглядит неестественно.

Оказывается, все просто и гениально одновременно. И к радиации в Спрингфилде отношения не имеет.

Черно-белые Симпсоны

Мало кто знает, что изначально «Симпсоны» должны были оставаться черно-белыми. Однако телеканал настаивал на цветном формате, и создателю Мэтту Гроунингу пришлось искать решение. Как он сам позже признавался, его раздражал стандартный «розоватый» оттенок кожи, который используют в мультфильмах.

Поскольку у большинства персонажей не было четкого разделения между лицом и волосами, аниматоры предложили радикальный вариант — закрасить их одним сплошным цветом.

«Когда я увидел Гомера и его семью в ярко-желтых цветах, то сразу понял: это именно то, что нужно», — говорил Мэтт Гроунинг.

Желтый оттенок в анимации

Оказывается, желтый цвет для мультгероев выбирают не просто так — у этого решения есть веские причины. Во-первых, наш глаз лучше всего замечает именно желтые оттенки, особенно на фоне голубого неба или воды. Поскольку в Спрингфилде почти всегда солнечно, Симпсоны остаются хорошо заметными в любой сцене.

Во-вторых, здесь работает психология восприятия: желтый цвет подсознательно ассоциируется с радостью, энергией и оптимизмом — именно теми качествами, которые присущи мультперсонажам.

Наконец, есть и практический нюанс: желтый относится к тем немногим цветам, которые практически невозможно спутать с другими даже людям с различными формами дальтонизма.

