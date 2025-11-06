Меню
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике

6 ноября 2025 17:38
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Создатели пошли на это осознанно.

Зрители «Симпсонов» наверняка обращали внимание на одну особенность. Практически у всех персонажей мультсериала на руках всего по четыре пальца.

Лишь один герой обладает привычным количеством пальцев, что подчеркивает его уникальный статус. И на это есть свои причины.

Четыре пальца у Симпсонов

Использование четырех пальцев в анимации имеет давнюю традицию. Это объясняется как экономическими, так и творческими соображениями.

В эпоху ручной рисованной анимации создание каждого кадра требовало огромных усилий. Уолт Дисней когда-то подсчитал, что для одной секунды экранного времени нужно до 24 отдельных рисунков. Даже короткий мультфильм состоял из тысяч кропотливо прорисованных кадров.

Студии постоянно искали способы оптимизировать процесс. Удаление одного пальца с руки персонажа давало существенную экономию ресурсов в масштабах проекта.

Даже современные сериалы как «Симпсоны» остаются верны этой традиции. Производство одного 27-минутного эпизода занимает до 7 месяцев и обходится в миллионы долларов. Поэтому авторы тоже не прочь сэкономить.

Существует и художественная причина. Пять пальцев на мультяшной руке могут создавать эффект излишней реалистичности. Именно поэтому классические персонажи вроде Микки Мауса, Кота Феликса и Багза Банни имеют по четыре пальца.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

У кого в «Симпсонах» пять пальцев

В нескольких сериях «Симпсонов» появляется персонаж Бога. Например, когда Гомер встречает его после временной смерти или в апокалиптических сценариях. И именно у этого героя присутствует пять пальцев на руках.

Создатели мультсериала признавались, что это стало осознанным художественным решением. Таким способом они подчеркнули уникальную природу и божественную сущность персонажа.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
