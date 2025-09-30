Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

«Симпсоны» — тот редкий случай, когда слово «легенда» перестаёт быть штампом. Вышел уже 37-й сезон, и кажется, что семейка из Спрингфилда умеет прожить любую эпоху.
На Fox и Disney+ стартовали новые серии: свежие шутки, отсылки к поп-культуре и вечный хаос, в котором Гомер снова ищет себя, Мардж лезет в общественную жизнь, Лиза спорит с миром науки, а Барт пытается построить свою альтернативную школу.
Когда ждать новые эпизоды
В этом сезоне запланировано 17 серий. Они выходят каждую неделю, и у зрителей есть чёткий график — почти как в школьном дневнике Барта. Первый эпизод уже собрал высокие оценки: на IMDb ему поставили 9/10. А впереди ещё целая череда премьер.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
29 сентября
|
2-я серия
|
6 октября
|
3-я серия
|
20 октября
|
4-я серия
|
27 октября
|
5-я серия
|
3 ноября
|
6-я серия
|
10 ноября
|
7-я серия
|
17 ноября
|
8-я серия
|
24 ноября
|
9-я серия
|
1 декабря
|
10-я серия
|
8 декабря
|
11-я серия
|
15 декабря
|
12-я серия
|
22 декабря
|
13-я серия
|
29 декабря
|
14-я серия
|
5 января
|
15-я серия
|
12 января
|
16-я серия
|
19 января
|
17-я серия
|
26 января
Симпсоны и вечность
Финал сезона придётся на январь, но это не конец истории. Fox уже подтвердил продление до 40-го сезона. Кажется, «Симпсоны» — это не просто сериал, а фон для нашей жизни. Они были всегда, есть сейчас и явно переживут ещё не одно поколение зрителей.
И тут главный вопрос: кто в итоге постареет первым — мы или они?
Ранее портал «Киноафиша» писал, что выбор имен «Симпсонам» привел к семейному скандалу.