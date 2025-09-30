Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

С 29 сентября до 26 января — 17 серий, каждая с новым безумием из Спрингфилда.

«Симпсоны» — тот редкий случай, когда слово «легенда» перестаёт быть штампом. Вышел уже 37-й сезон, и кажется, что семейка из Спрингфилда умеет прожить любую эпоху.

На Fox и Disney+ стартовали новые серии: свежие шутки, отсылки к поп-культуре и вечный хаос, в котором Гомер снова ищет себя, Мардж лезет в общественную жизнь, Лиза спорит с миром науки, а Барт пытается построить свою альтернативную школу.

Когда ждать новые эпизоды

В этом сезоне запланировано 17 серий. Они выходят каждую неделю, и у зрителей есть чёткий график — почти как в школьном дневнике Барта. Первый эпизод уже собрал высокие оценки: на IMDb ему поставили 9/10. А впереди ещё целая череда премьер.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 29 сентября 2-я серия 6 октября 3-я серия 20 октября 4-я серия 27 октября 5-я серия 3 ноября 6-я серия 10 ноября 7-я серия 17 ноября 8-я серия 24 ноября 9-я серия 1 декабря 10-я серия 8 декабря 11-я серия 15 декабря 12-я серия 22 декабря 13-я серия 29 декабря 14-я серия 5 января 15-я серия 12 января 16-я серия 19 января 17-я серия 26 января

Симпсоны и вечность

Финал сезона придётся на январь, но это не конец истории. Fox уже подтвердил продление до 40-го сезона. Кажется, «Симпсоны» — это не просто сериал, а фон для нашей жизни. Они были всегда, есть сейчас и явно переживут ещё не одно поколение зрителей.

И тут главный вопрос: кто в итоге постареет первым — мы или они?

