Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

30 сентября 2025 20:32
Кадры из мультсериала «Симпсоны»

С 29 сентября до 26 января — 17 серий, каждая с новым безумием из Спрингфилда.

«Симпсоны» — тот редкий случай, когда слово «легенда» перестаёт быть штампом. Вышел уже 37-й сезон, и кажется, что семейка из Спрингфилда умеет прожить любую эпоху.

На Fox и Disney+ стартовали новые серии: свежие шутки, отсылки к поп-культуре и вечный хаос, в котором Гомер снова ищет себя, Мардж лезет в общественную жизнь, Лиза спорит с миром науки, а Барт пытается построить свою альтернативную школу.

Когда ждать новые эпизоды

В этом сезоне запланировано 17 серий. Они выходят каждую неделю, и у зрителей есть чёткий график — почти как в школьном дневнике Барта. Первый эпизод уже собрал высокие оценки: на IMDb ему поставили 9/10. А впереди ещё целая череда премьер.

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

29 сентября

2-я серия

6 октября

3-я серия

20 октября

4-я серия

27 октября

5-я серия

3 ноября

6-я серия

10 ноября

7-я серия

17 ноября

8-я серия

24 ноября

9-я серия

1 декабря

10-я серия

8 декабря

11-я серия

15 декабря

12-я серия

22 декабря

13-я серия

29 декабря

14-я серия

5 января

15-я серия

12 января

16-я серия

19 января

17-я серия

26 января

Симпсоны и вечность

Финал сезона придётся на январь, но это не конец истории. Fox уже подтвердил продление до 40-го сезона. Кажется, «Симпсоны» — это не просто сериал, а фон для нашей жизни. Они были всегда, есть сейчас и явно переживут ещё не одно поколение зрителей.

И тут главный вопрос: кто в итоге постареет первым — мы или они?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что выбор имен «Симпсонам» привел к семейному скандалу.

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
