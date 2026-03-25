357 588 776 просмотров — вот это цифра: эта серия «Маши и Медведя» — можно начать и с нее смотреть

25 марта 2026 07:29
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

В анимационном сериале немало интересных серий. 

Уже много лет сериал «Маша и Медведь» находятся в топе анимационных сериалов в России. Мультфильм любят также и в мире. Серий много и все они невероятно интересные и душевные, однако сегодня мы выделим серию «Большая стирка.

О чем серия

Маша снова затеяла игры, в которых она начала пачкать одежду. Медведю пришлось не только закатывать большую стирку, но и искать параллельно для неугомонной Маши все новые и новые наряды.

Почему серия стоит внимания

Я в восторге от серии «Большая стирка» — это один из тех эпизодов «Маши и Медведя», которые просто нельзя пропустить. Мне нравится невероятная харизма героев: Маша с её нескончаемыми проделками и терпеливый Медведь создают такой комичный дуэт, что я смеюсь до упаду каждый раз. Сюжет с ее попытками перепачкаться до невозможности и последующей масштабной стиркой превращается в настоящий веселый хаос, где смешно и детям, и взрослым.

Но при этом серия не только развлекает — она учит: за поступки надо отвечать, а чужой труд ценить. Финал с чаем в чепчике и памперсе — ироничный, но очень показательный урок. К тому же фирменная анимация и задорное звуковое оформление делают эпизод отличным семейным развлечением. В общем, если хотите посмеяться и при этом получить тёплый жизненный урок — стоит посмотреть обязательно.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Камилла Булгакова
У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц Читать дальше 27 марта 2026
524 млн просмотров, а приготовили единицы: проверенный рецепт варенья из помидор и шишек из самой «кулинарной» серии «Маши и Медведя» 524 млн просмотров, а приготовили единицы: проверенный рецепт варенья из помидор и шишек из самой «кулинарной» серии «Маши и Медведя» Читать дальше 22 марта 2026
Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово Читать дальше 27 марта 2026
Фанаты «Трех богатырей» могли пропустить этот спин-офф про коня Юлия: а ведь он — часть любимой франшизы Фанаты «Трех богатырей» могли пропустить этот спин-офф про коня Юлия: а ведь он — часть любимой франшизы Читать дальше 27 марта 2026
А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ Читать дальше 26 марта 2026
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: проверьте, хорошо ли вы знаете мультфильм «Трое из Простоквашино» (тест) «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: проверьте, хорошо ли вы знаете мультфильм «Трое из Простоквашино» (тест) Читать дальше 26 марта 2026
Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу? Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу? Читать дальше 26 марта 2026
Не просто плюшки, а целые «канелбуллар»! Готовим хрустящий шведский десерт, которым Карлсон охмурил саму Фрекен Бок Не просто плюшки, а целые «канелбуллар»! Готовим хрустящий шведский десерт, которым Карлсон охмурил саму Фрекен Бок Читать дальше 25 марта 2026
Эти вафли из брокколи обожают даже дети: вкусный и полезный завтрак от «Трех котов» Эти вафли из брокколи обожают даже дети: вкусный и полезный завтрак от «Трех котов» Читать дальше 25 марта 2026
