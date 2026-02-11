Меню
355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара»

11 февраля 2026 11:50
Кадр из фильма «Интерстеллар»

О ленте оставляют восторженно отзывы.

Когда думаешь о космических блокбастерах, первыми всплывают громкие названия вроде «Интерстеллар» или «Марсианина». Это и понятно — масштабные спецэффекты и звёздный состав делают их фаворитами.

Однако есть одна картина, которая с точки зрения достоверности часто оказывается впереди всех. Этому фильму в прошлом октябре исполнилось тридцать лет.

Речь идёт о драме «Аполлон-13», снятой Роном Ховардом. Авторы рассказали на экране реальную историю команды. Их миссия вошла отличалась невероятным драматизмом событий, едва не закончившихся катастрофой.

В основу сюжета легли реальные воспоминания Джеймса Ловелла, командира того самого экипажа. Фильм детально воссоздаёт один из самых сложных моментов в истории космических полётов. Известный астронавт Крис Хэдфилд как-то отметил, что «Аполлон-13», пожалуй, наиболее достоверное кино о космосе из всех когда-либо снятых.

Кадр из фильма «Аполлон-13»

Профессиональные критики разделили это мнение, высоко оценив картину. Её рейтинг составляет 7,7 на IMDb и сразу 94% на Rotten Tomatoes. У «Интерстеллара» только 87%.

Признание зрителей подтверждают и кассовые сборы. При бюджете в 52 миллиона долларов фильм собрал в мировом прокате 355 миллионов только в год своего выхода.

Зарубежные зрители часто хвалят фильм за идеальный баланс — сдержанный, но захватывающий темп повествования, отличную музыку и блестящую актёрскую работу. Российские поклонники кино тоже отмечают его особую атмосферу.

«Несмотря на кажущуюся техничность и суховатый стиль, лента трогает до глубины души», «Вроде фантастика, а я плакала на некоторых моментах», — пишут в Сети.

В итоге картина получается удивительно гармоничной: здесь всё на своём месте — и сюжет, и музыка, и игра актёров.

Фото: Кадры из фильмов «Аполлон-13» (1995), «Интерстеллар» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
