300 000 литров крови и 500% прибыли: новый Sci-Fi-хоррор за $3 000 000 собрал в прокате в 6 раз больше всего за 2 дня

Подлодка из дешевого окрашенного дерева и несколько десятков «жутких» звуков озолотили режиссера.

Мировой прокат на этой неделе рвет не только «На помощь!» Сэма Рэйми. Одним из нежданных лидеров стал хоррор «Железное легкое», который вообще не должен был попасть в кинотеатры.

Sci-Fi-ужастик снял на свои деньги ютубер Марк Фишбах (Markiplier) – без студии и дистрибьютора, но с нулем трат на маркетинг.

Идея родилась из инди-игры, которую разработал один человек. Фишбах увидел в ней потенциал: один герой, запертый в субмарине посреди океана крови, где весь ужас создает звук. Он написал сценарий, сыграл главную роль, сам все снял и смонтировал.

Чтобы создать тот самый океан, потребовалось 300 000 литров искусственной крови, а подлодку собрали из крашеного дерева. Бюджет составил всего $3 млн.

Прокатчики изначально отвергли фильм, не веря в спрос. Тогда Фишбах обратился к своей аудитории в 38 млн подписчиков.

Фанаты засыпали звонками независимые киносети – и уже через недели «Железное легкое» забронировало 4000 экранов по миру, включая сети AMC и Regal.

Результат? $8,9 млн за первый день и $17 млн за стартовые выходные при бюджете в $3 млн. Это в 6 раз больше затрат всего за 48 часов, что означает прибыль около 500%.

Фильм окупился и побил прогнозы на 70%, догнав даже «выживач» Сэма Рэйми. История, которую Голливуд счел слишком нишевой, доказала: если у вас есть прямая связь с аудиторией, можно обойти любую систему.