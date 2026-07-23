3 зарубежных сериала, где нет ни одного плохого сезона: №2 точно зайдет поклонникам «Первого отдела»

Но все же мы нашли такие проекты.

Многие сериалы отлично стартуют, но со временем начинают терять темп. Одни затягивают сюжет, другие меняют героев до неузнаваемости, а третьи заканчиваются так, что хочется забыть последние серии. Но есть редкие исключения, которые держат высокую планку от первой серии до финальных титров. Именно такие проекты хочется советовать всем без опасений.

«Безумцы» — эталон телевизионной драмы

О «Безумцах» говорят не так часто, как о «Во все тяжкие» или «Игре престолов», хотя этот сериал давно стал классикой. История талантливого рекламщика Дона Дрейпера разворачивается на фоне Америки 1960-х годов, где меняется буквально все — от моды до общественных взглядов.

Но главное достоинство сериала — стабильное качество. Каждый сезон развивает героев, а не топчется на месте. Здесь нет ощущения, что сценаристы просто пытаются продлить историю. Именно поэтому «Безумцы» до сих пор считаются одним из лучших драматических сериалов в истории телевидения.

«Щит» — криминальная драма, которая не сбавляет обороты

Задолго до появления современных полицейских хитов именно «Щит» показал, насколько неоднозначными могут быть главные герои. Его персонажи регулярно нарушают закон, оправдывая свои поступки борьбой с преступностью.

С каждым новым сезоном ставки становятся только выше, а моральные дилеммы — сложнее. Авторам удалось избежать главной проблемы длинных сериалов: история не буксует и не повторяет саму себя. Финал же многие критики до сих пор называют одним из сильнейших в жанре.

Кстати, его довольно часто советуют поклонникам «Первого отдела», так что если устали ждать новый сезон любимого сериала, это то, что нужно.

«Тед Лассо» — сериал, который с каждым сезоном становится только лучше

На первый взгляд кажется, что история о тренере, который ничего не понимает в европейском футболе, быстро исчерпает себя. Однако создателям удалось превратить легкую спортивную комедию в искреннюю историю о дружбе, поддержке и человеческих отношениях.

Каждый сезон открывает персонажей с новой стороны, сохраняя фирменный юмор и удивительную теплоту. Благодаря этому «Тед Лассо» не растерял своего очарования до самого финала и остается одним из самых добрых сериалов последних лет.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.