3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей

24 октября 2025 12:48
Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Недельку точно сможете подождать.

Сериалы про вампиров из прошлого уже не те (так пишут в Сетях зрители), а вот «Вампиры средней полосы» продолжают держать планку и удивлять поклонников.

После напряженного финала второго сезона все ждут нового витка сражений, интриг и тайн. Вопрос на всех устах: когда же следующий сезон, и что он нам готовит?

Премьера третьего сезона состоится 1 ноября 2025 года на онлайн-кинотеатре START. Серии будут выходить каждую неделю.

  • 1 серия — 1 ноября 2025
  • 2 серия — 7 ноября 2025
  • 3 серия — 14 ноября 2025
  • 4 серия — 21 ноября 2025
  • 5 серия — 28 ноября 2025

Конфликт накаляется

Финал прошлого сезона оставил много вопросов — Борис Феликсович не намерен сдаваться и обещает «попить крови» у семьи деда Славы. В городе начинают пропадать люди, а подозрения падают на вампиров.

Графиня Ольга готовится к рождению ребёнка, но её беременность странна, и лишь Жан замечает тревожные сигналы. Барановский самоуверен и не видит надвигающейся опасности.

Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Новые герои и масштабные испытания

Вампирское сообщество стоит на грани раскола. Костик не выдерживает давления, а его мать строит свои планы. Тайны и интриги затрагивают даже самых близких. На уральской ферме назревает новый конфликт — здесь свои правила, и старые союзы будут уничтожены.

Дед Слава, как всегда, пытается решить всё без крови, но в этот раз задача кажется почти невозможной. Третий сезон обещает стать эпичным завершением истории с неожиданными поворотами, масштабной битвой и большими потерями. Появятся и новые кровососы.

«Смоленские вампиры более завязаны на контакте с людьми, а вот наша уральская банда такая непростая, не такая добренькая, не такая человечная. Остальных секретов я раскрывать не буду. Мне кажется, в этом и есть интрига, когда все начинают смотреть и ждать следующих серий», — рассказывает актриса Евгения Дмитриева в интервью Комсомольской правде.

Этот сезон — настоящий подарок для поклонников, которые любят глубокие драмы, мистику и сильные характеры. Не пропустите начало с 1 ноября 2025 года и еженедельные премьеры на START.

Тут подробнее рассказали о 3 сезоне. Обязательно почитайте.

Фото: Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
