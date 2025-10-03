Меню
Киноафиша Статьи Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»

3 октября 2025 18:36
Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Премьера близко и уже дышит в спину.

Смоленские вампиры возвращаются. Кажется, что мы только успели обсудить шокирующую развязку второго сезона «Вампиров средней полосы», а уже подоспел тизер финальной главы. Семья деда Славы снова в центре заговора, кровь польётся рекой, а старые тайны вылезут наружу. Третий сезон обещает стать самым жёстким и драматичным — и, увы, последним.

Когда ждать премьеру

Съёмки завершились в августе, так что зрителей не заставят ждать слишком долго. Точной даты нет, но релиз ожидается в конце 2025-го или начале 2026 года. Именно в это время выходили прошлые сезоны, и логика графика сохраняется. Тизер и постеры уже опубликованы, а значит, промокампания официально началась.

Чем удивят в финале

Создатели сразу предупреждают: впереди масштабное противостояние кланов. На пути смоленской семейки теперь уральские вампиры во главе с Борисом Феликсовичем. К нему присоединились властная Госпожа и двое молодых кровопийц — Стефан и Мия. Их миссия проста: внести хаос и разрушить хрупкое равновесие.

Что покажут

Обещаны исчезновения людей, бунт в общине, кризис в рядах Хранителей и рождение ребёнка у графини Ольги. Жан снова окажется в центре драматической линии, Женёк — с новыми силами, а дед Слава — перед выбором: решать конфликт кровью или мудростью.

Финальный сезон «Вампиров средней полосы» — это обещание зрителям яркой точки в истории, но и лёгкий намёк: недосказанность останется. Вопрос только один — кто из героев доживёт до последней серии?

Также прочитайте: Что будет, если скромный учитель выиграет миллиард? Об этом новый сериал на СТС — называем дату премьеры.

Фото: Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
