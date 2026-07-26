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Киноафиша Статьи 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов

3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов

26 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Аутсорс»

От этих сюжетов захватывает дух.

Okko за последние несколько лет заметно сменил имидж. Платформа, которую раньше ассоциировали с более развлекательным контентом, теперь всё чаще выпускает мощные и даже жесткие сериалы. В подборке — три таких проекта, которые не дадут забыть, что такое настоящее напряжение.

«Оффлайн», 7,9

Герой сериала — специалист по кибербезопасности, у которого всё под контролем. Дома — заботливый муж и отец, на работе — надёжный сотрудник. Но параллельно он участвует в теневом проекте: через приложение, связанное с ним, идёт торговля наркотиками.

Система работает без сбоев — до тех пор, пока пользователи не получают пугающее уведомление: явись в полицию или умри. После первой смерти история становится криминальным триллером.

Кадр из сериала «Оффлайн»

«Аутсорс», 7,8

Действие разворачивается на Камчатке в 1996 году. Место — тюрьма строгого режима, где ожидают исполнения приговора заключённые, приговорённые к высшей мере. Новый сотрудник учреждения получает задание приводить приговоры в исполнение. Но со временем он начинает предлагать родственникам жертв услугу, которая меняет всё: за определённую плату они могут сами определить, какой будет казнь.

Главное напряжение сериала не в жестокости сцен, а в том, как быстро люди соглашаются на такую сделку. Это история о тех, кто считает себя вправе вершить справедливость. И именно в этом — основной драматический эффект.

Кадр из сериала «Аутсорс»

«Ласт квест», 7,5

Главный герой — риэлтор, чья жизнь давно строится вокруг зависимостей. Очередная поездка за дозой оборачивается трагедией: он теряет сына.

Сериал построен как нервный триллер: отец мечется между поисками ребёнка и попытками удержаться на плаву. Впервые он сталкивается с последствиями образа жизни, от которого некуда спрятаться. Такой темп сюжета выдержать может быть сложно.

Кадр из сериала «Ласт квест»

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериалов «Оффлайн», «Ласт квест», «Аутсорс»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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