3 самые романтичные серии «Смешариков», которые стоит пересмотреть: даже взрослые оценят смысл

Казалось бы, «Смешарики» — мультфильм про смешных круглых героев и их приключения. Но иногда они вдруг начинают говорить о любви так трогательно, что взрослая аудитория узнаёт в этих историях собственные чувства.

«Роман в письмах»

Бараш никак не решается прямо признаться Нюше в любви и выбирает другой путь — начинает писать ей письма. Неделями и месяцами он выражает на бумаге то, что не может сказать вслух.

Получается одновременно романтичная и немного грустная история о чувствах, которые человек прячет за фантазиями и красивыми словами.

«Лили»

Ёжик влюбляется в девушку по имени Лили, которую видит на изображении с островом. И, кажется, совершенно неважно, насколько далёкой и недостижимой она выглядит: герой готов преодолеть любые расстояния, чтобы её найти.

История получилась очень милой именно своей наивностью. Это та самая любовь, ради которой хочется отправиться хоть на край света.

«Что принесёт ветер»

Эта серия тоже связана с любовью и ожиданием, но настроение у неё уже совсем другое — гораздо более печальное. В центре истории человек, который не способен просто забыть того, кого когда-то любил.

Наверное, именно поэтому серия особенно цепляет взрослых зрителей. В ней нет привычной сказочной романтики — только чувство, которое переживает годы и продолжает жить внутри человека.

И вот за такие серии я особенно люблю «Смешариков»: детям они рассказывают простые истории, а взрослым напоминают о вещах, которые мы сами когда-то чувствовали.

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