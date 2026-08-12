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Киноафиша Статьи 3 российских исторических сериала, которые я жду: от экранизации Пушкина с Безруковым до русского Зорро

3 российских исторических сериала, которые я жду: от экранизации Пушкина с Безруковым до русского Зорро

12 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дубровский. Русский Зорро», «Арсеньев»

Смотреть их будет интересно.

Кажется, российские сериалы решили основательно взяться за историю — и проекты получаются очень разными. Я выбрала три, которые особенно хочется увидеть: здесь и судьба знаменитого путешественника, и Пугачёв с Гринёвым, и неожиданный «русский Зорро».

«Арсеньев»

Исторический байопик расскажет о путешественнике, географе и писателе Владимире Арсеньеве. Главную роль исполняет Евгений Миронов. Действие начинается в 1905 году на Дальнем Востоке, где герой одновременно служит, выполняет секретные поручения Генштаба и участвует в экспедициях.

Но за научными открытиями будут стоять семейные проблемы, служебные интриги и большие исторические перемены. Премьера восьмисерийного проекта «Арсеньев» запланирована на осень 2026 года в Okko и на телеканале «Россия».

«Капитанская дочка»

Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Новую экранизацию повести Александра Пушкина я тоже очень жду. В центре истории — молодой Пётр Гринёв, который отправляется служить в Белогорскую крепость, по дороге спасает незнакомца, а затем узнаёт, что тот самый человек — Емельян Пугачёв.

В крепости Гринёв влюбляется в Машу Миронову, но восстание превращает их историю любви в борьбу за жизнь. Главные роли сыграли Олег Савостюк, Евгения Леонова и Евгений Ткачук. Премьера намечена на 2027 год на «КИОН», а затем сериал покажут на «России».

«Дубровский. Русский Зорро»

А вот этот проект способен удивить уже самой задумкой. События происходят через 15 лет после финала пушкинского «Дубровского»: Владимир возвращается в Россию после странствий по Калифорнии и скрывается под именем Дон Диего де ла Вега. Да, наш Дубровский фактически становится русским Зорро.

Герой снова встречает Машу, сталкивается с произволом помещиков и оказывается втянут в противостояние с Троекуровым. Владимира сыграет Олег Гаас, а премьеру восьмисерийного сериала ждём осенью 2026 года на ТВ-3.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Дубровский. Русский Зорро», «Арсеньев»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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