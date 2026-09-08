3 премьеры на ТВ с 7 по 13 сентября: новые детективы и военная драма, которые стоит посмотреть

Я уже добавила эти сериалы в свой список.

Телевизионная осень наконец начинает разгоняться. На этой неделе я бы особенно выделила три премьеры — на НТВ, СТС и ТВ-3: здесь и мрачный детектив, и комедийное расследование, и история о войне.

НТВ — «Число зверя»

7 сентября на НТВ стартует новый детектив с Дмитрием Паламарчуком. Его герой Алексей Кирсанов получает от бандитов смертный приговор, а затем оказывается втянут в расследование жестокого убийства целой семьи в ярославской глубинке.

Пока местный следователь пытается разобраться в произошедшем, Кирсанову приходится одновременно спасаться от тех, кто хочет его смерти, и искать настоящего преступника. Судя по сюжету, скучно точно не будет.

СТС — «Почти настоящий детектив»

В тот же день СТС покажет комедийный детектив с Максимом Лагашкиным. Он играет знаменитого, довольно самовлюбленного шоумена Максима Ладошкина, который приезжает в провинциальный город и неожиданно оказывается главным подозреваемым в захвате банка.

Расследование поручают майору Надежде в исполнении Ольги Лерман. Поначалу эти двое явно не в восторге друг от друга, но обстоятельства заставляют их стать напарниками. Кажется, нас ждет классическая формула «совершенно разные люди вынуждены работать вместе» — только с большим количеством юмора.

ТВ-3 — «Танкист»

11 сентября на ТВ-3 выйдет военная драма «Танкист». Алексей Чадов играет старшего лейтенанта Андрея Градова — офицера, прошедшего советско-финскую войну и ставшего начальником танковой школы.

С началом Великой Отечественной войны герой отправляется на фронт, попадает в плен, совершает побег и снова возвращается к боевым действиям. История основана на мемуарах танкистов и биографии Зиновия Колобанова. В сериале всего четыре серии, поэтому историю можно будет посмотреть довольно быстро.

Из этих трех премьер я бы первой включила «Число зверя» — люблю детективы, где личные проблемы героя одновременно переплетаются с расследованием. Но для более легкого вечера «Почти настоящий детектив» тоже выглядит интересно.

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