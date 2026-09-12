3 оригинальных сериала КИОН, которые стоит посмотреть: от мрачного детектива до чёрной комедии

У КИОН немало самобытных проектов, но некоторые особенно выделяются на фоне привычных российских сериалов. Я бы начала с этих трёх — здесь и напряжённый детектив, и дерзкая чёрная комедия, и история, в которой подростковая драма неожиданно оказывается очень взрослой.

«Чёрное солнце» — мрачный детектив

Педантичный следователь Игорь Жук приезжает в Выборг и берётся за расследование исчезновения девушек. Его напарником становится импульсивный капитан Чагин, который привык доверять интуиции.

Но после первого дела ситуация меняется: Чагин сам оказывается под подозрением в убийстве. Теперь Жуку приходится расследовать дело человека, с которым совсем недавно работал бок о бок.

Холодный Выборг, мрачная атмосфера и непростые отношения двух следователей делают сериал «Чёрное солнце» особенно увлекательным.

«Почка» — чёрная комедия на грани

Наташа Кустова привыкла добиваться своего давлением, взятками и шантажом. Но однажды выясняется, что у неё отказывают обе почки, а времени на поиски донора почти не осталось.

Героиня начинает буквально охоту за подходящим родственником, превращая борьбу за жизнь в абсурдный и одновременно очень смешной квест. Самое интересное, что Наташа не становится внезапно хорошей — и именно поэтому за ней так интересно наблюдать.

«Пингвины моей мамы» — история взросления

15-летний Гоша живёт в многодетной семье, где почти все дети приёмные. Пока родители заняты очередным усыновлением, подросток чувствует себя ненужным и пытается справиться с одиночеством с помощью стендапа.

За смешными шутками постепенно проступает настоящая семейная драма: подростку наконец дают возможность вслух говорить о том, что его действительно тревожит.

Эти три сериала совершенно разные, но каждый по-своему показывает, за что можно полюбить оригинальные проекты КИОН: здесь нет ощущения, что историю сняли «по шаблону». Иаработает и детектив, и чёрный юмор, и честная драма.

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