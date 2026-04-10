3 молодёжных фильма о ведьмах: как раз хватит до премьеры «Запретного плода»

В последние дни месяца кинотеатры покажут комедийный ужастик «Запретный плод». Главная героиня — девушка по имени Эппл. Вместе с подругами она фактически управляет тайным сообществом колдуний, которое укрылось в подземных этажах огромного ТЦ.

Тройка живёт в мире и согласии, пока однажды в их налаженный быт не врывается новенькая. С этого момента хрупкая гармония внутри дерзкого союза трещит по швам.

А мы заодно решили вспомнить три фильма о ведьмах, которые в своё время стали яркими представителями жанра.

«Колдовство»

В школе трое старшеклассниц, увлекающихся магией, — настоящие изгои. Одноклассники их терпеть не могут. И вдруг девушки на интуитивном уровне понимают: скоро к ним присоединится четвёртая.

Так и происходит. В класс приходит новенькая, и компания наконец обретает нужный для могущественного ритуала состав. Теперь обидчикам не поздоровится.

Колдовская четвёрка держит в страхе половину города. Но очень скоро игра с чёрной магией выходит из-под контроля.

«Тело Дженнифер»

Местная красавица Дженнифер, звезда команды болельщиц, внезапно пробуждает в себе жажду крови. Причём жертвами становятся исключительно парни.

Её скромная и невзрачная подруга пытается остановить это феминистское безумие. Вопрос только: сможет ли она победить зло, когда зло — это твоя лучшая подруга?

«Практическая магия»

Сёстры Салли и Джиллиан — потомственные ведьмы из рода Оуэнс. Их женская линия из поколения в поколение передаёт не только магический дар, но и тяжёлое семейное проклятие: каждый любовный роман заканчивается для избранника трагически.

Тем не менее род Оуэнс каким-то чудом продолжается. У Салли было короткое замужество, которое оборвалось скоропостижной смертью мужа. После этого на свет появились её дочери.

Джиллиан выросла полной противоположностью сестры — ветреной и легкомысленной. Она меняла поклонников ещё до того, как высшие силы успевали о них прознать.

И пусть сёстры совершенно не похожи друг на друга, обе мечтают об одном: наконец стать счастливыми.