3 исторических сериала, которые стоит посмотреть после «Рыцаря Семи Королевств»: никакой «Игры престолов» в списке

Есть несколько сериалов, которые способны заменить Вестерос.

После погружения в мир Джорджа Мартина особенно сложно сразу переключиться на что-то совсем другое. Хочется снова смотреть на борьбу за власть, сложные отношения правителей, предательства и героев, которым приходится постоянно выбирать между долгом и собственными желаниями.

Я выбрала три сериала из огромного количества исторических драм — и каждый по-своему способен увлечь.

«Викинги» / 8,1

История Рагнара Лодброка начинается с мечты о путешествии на запад. Вместе с мастером Флоки он создает корабль, который позволяет викингам отправиться туда, где они еще никогда не были.

После первого успешного набега на английские земли Рагнар становится знаменитым, но вместе со славой приходит борьба за власть. Герою приходится противостоять ярлу Харальдсону, создавать союзы и постепенно превращаться из простого земледельца в могущественного правителя.

При этом сериал «Викинги» хорош не только сражениями. Большую роль играют отношения Рагнара с Лагертой, его семьей и людьми, которые сначала становятся союзниками, а затем могут превратиться в соперников.

«Борджиа» / 8,1

Если в «Рыцаре Семи Королевств» вам особенно нравятся интриги, этот вариант я бы точно не пропускала.

В центре истории — Родриго Борджиа, который благодаря политическим союзам, подкупу и хитрости становится папой римским Александром VI. Получив огромную власть, он начинает укреплять положение собственной семьи, раздавая родственникам важные должности и заключая выгодные союзы.

Но чем сильнее становятся Борджиа, тем больше у них врагов. Особенно интересно наблюдать за детьми Александра. Каждый оказывается втянут в семейную борьбу, где чувства постоянно сталкиваются с политикой.

«Тюдоры» / 8,0

А здесь нас ждет молодой Генрих VIII, который только начинает укреплять свою власть и превращается в одного из самых известных монархов английской истории.

Его окружают влиятельные советники, европейские державы, политические союзы и, конечно, сложные семейные отношения. Главной проблемой становится брак Генриха с Екатериной Арагонской: королева не дает ему желанного наследника мужского пола.

Затем в жизни монарха появляется Анна Болейн — и личная история постепенно становится причиной серьезных политических и религиозных перемен в Англии.

Мне нравится эта тройка тем, что она дает три совершенно разных варианта исторической драмы: суровые завоевания в «Викингах», дворцовые интриги в «Борджиа» и королевские страсти в «Тюдорах». Так что после Вестероса скучать точно не придется.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».