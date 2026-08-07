3 главные российские премьеры августа, которые нельзя пропустить: особенно жду сериал от сценариста «Трассы» и «Лихих»

Август только набирает обороты, а впереди уже несколько громких российских премьер. Причем на этот раз зрителей ждут проекты совершенно разных жанров — комедия о съемках собственного блокбастера, психологическая драма и сериал о фармацевтическом бизнесе. Собрали три самые интересные новинки, которые выйдут после 6 августа.

«Голливудск» — российский ответ Голливуду

Премьера: 10 августа

Одной из самых ожидаемых новинок месяца станет сериал «Голливудск». Проект снимали еще в 2024 году, но до зрителей он добрался только сейчас.

Главный герой — владелец сети региональных кинотеатров, который после исчезновения зарубежных премьер оказывается на грани банкротства. Чтобы спасти бизнес и рассчитаться с долгами, он идет на безумную авантюру — решает снять собственный блокбастер с двойниками голливудских звезд.

В главных ролях — Даниил Воробьев, Михаил Горевой, Марина Доможирова и Борис Хвошнянский. Если любите комедии о закулисье киноиндустрии, эта премьера точно заслуживает внимания.

«Чудо» — новая драматическая роль Иды Галич

Премьера: 29 августа

В конце месяца Кинопоиск представит драму «Чудо», где главную роль исполнила Ида Галич.

Ее героиня — популярный блогер и коуч Мия, которая помогает другим людям менять жизнь к лучшему. Но однажды помощь понадобится уже ей самой.

Компанию Иде Галич составили Денис Шведов, Сергей Гилев и Антон Филипенко. Судя по описанию, сериал обещает стать не просто историей об инфлюенсерах, а психологической драмой о поиске себя и цене популярности.

«Большая фарма» — сериал о деньгах, медицине и больших корпорациях

Премьера: в августе (точная дата пока не объявлена)

Еще одна ожидаемая новинка Okko — «Большая фарма» от сценариста «Трассы» и «Лихих».

В центре сюжета — два ученых, создавших препарат, способный лечить практически любые болезни. Но очень быстро выясняется, что революционное открытие угрожает огромному фармацевтическому рынку, где далеко не все заинтересованы в появлении такого лекарства.

Главные роли исполнили Игорь Гордин, Сергей Горошко, Ольга Лерман, Антон Васильев, Светлана Ходченкова и Наташа Бардо. Уже один актерский состав делает этот проект одной из самых интригующих премьер месяца.

Август продолжает радовать разнообразием российских сериалов. Одних зрителей наверняка заинтересует авантюрный «Голливудск», других — драматическое «Чудо», а любителей серьезных историй может увлечь «Большая фарма», которая обещает рассказать о мире, где на кону стоят не только огромные деньги, но и человеческие жизни.

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