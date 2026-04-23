Перед майскими праздниками пересматриваю эти 3 фильма с культовыми сценами с пикниками: сколько из них видели?

Лучший способ провести майские выходные — выбраться за город, нажарить шашлыков и насладиться общением с природой. Мы вспомнили три замечательные картины, где пикники и выезды на природу играют ключевую роль. Хоть и не всегда положительную.

«Москва слезам не верит»

Героиня оскароносного советского хита, Катерина Тихомирова, добилась всего сама: прошла путь от общежития для лимитчиц до кресла директора крупного завода. Мужчины на этом пути скорее мешали, чем помогали. Но в финале героиню «накрывает» внезапно вспыхнувшей любовью к Гоше — брутальному слесарю с довольно патриархальными взглядами.

«Правильная» расстановка гендерных ролей окончательно утверждается именно на пикнике со всеми положенными атрибутами, которые были так милы сердцу любого советского инженера: шашлыки, костёр, гитара и бардовская песня.

«Вики Кристина Барселона»

Две юные американки приезжают в столицу Каталонии с самыми обычными туристическими планами — гулять, смотреть достопримечательности, наслаждаться жизнью. Но вместо этого они встречают мужчину, который кажется пародией на богемного мачо. Любовный треугольник превращается в сложную геометрическую фигуру, когда в кадре появляется бывшая жена героя.

Эта комедия Вуди Аллена на самом деле представляет собой нечто гораздо более сложное и неоднозначное, чем просто кино о превратностях любви на фоне открыточных пейзажей. Самые нежные и запоминающиеся сцены разворачиваются на бесконечных томных пикниках.

«Маленькая Вера»

Главная героиня живёт в унылом приморском городке с родителями — простыми работягами. Она слоняется без дела, тоскует, пока на одной из дискотек не знакомится с эффектным студентом. Как водится, он не приходится ко двору в её простой пролетарской семье.

Самый пронзительный и беспощадный эпизод этой выдающейся драмы разворачивается как раз во время выезда «на природу». После того как Верин отец ранил возлюбленного героини, семейство на отцовском КАМАЗе выбирается к морю. Во всём отечественном кино трудно найти более выразительную сцену, говорящую об отчуждении и одиночестве.