25 млн зрителей и финал без продолжения: Netflix закрыл «Алису в Пограничье», но намек на спин-оффы или приквелы все же есть

22 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Кэнто Ямадзаки говорил, что будет рад вернуться к роли Арису, если будет 4 сезон.

Миллионы зрителей по всему миру ждали продолжения «Алисы в Пограничье» и надеялись, что четвертый сезон — вопрос времени. Финал третьего выглядел слишком открытым, чтобы быть точкой.

И вот наконец появились официальные новости, которые расставили все по местам. Не так, как хотелось фанатам.

Ожидание, которое длилось слишком долго

После выхода третьего сезона осенью 2025 года сериал не покидал обсуждения. Зрители пересматривали финал, строили теории и искали намеки на продолжение. Казалось, история только вышла на новый уровень и готова к расширению. Но стриминг-сервис решил иначе.

«Алиса в Пограничье» действительно завершена. Третий сезон стал последним, и продолжения в привычном формате не будет. Без пресс-релизов и прощальных роликов проект просто исчез из планов. Это редкий случай, когда успешный сериал закрывают тихо, будто между делом.

Почему история закончилась именно сейчас

Сюжет изначально шел к завершению. Арису и Усаги прошли весь путь, ради которого зритель наблюдал за их выживанием и внутренними переменами. Их возвращение в реальный мир стало логическим финалом, даже если эмоционально он оказался тяжелым для фанатов.

Последние сцены все же не выглядят окончательной точкой. Мир за пределами Японии оказался таким же нестабильным, а намек на игры в других странах прозвучал слишком отчетливо. Это не обещание четвертого сезона, но возможный задел на будущее. Стриминг в новом отчете о своих проектах указал:

«Третий и последний сезон "Алисы в Пограничье" собрал 25 миллионов просмотров».

Что остается фанатам

Продолжения истории Арису больше не будет, но сама идея «Пограничья» может вернуться в другом виде. Новый взгляд, другая страна, другие правила. «Алиса в Пограничье» ушла, оставив после себя вопрос, на который пока никто не дал ответа. И, возможно, именно это делает финал по-настоящему сильным.

Ранее портал «Киноафиша» писал про смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье».

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
